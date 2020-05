Bernardo Abad, concejal metropolitano

Detalles Publicado el Martes, 26 Mayo 2020

Bernardo Abad, concejal de Quito, dijo que en las manos del alcalde de Quito, Jorge Yunda, como presidente del Comité de Operaciones de Emergencias Metropolitano, está la decisión y responsabilidad de pasar de semáforo rojo a amarillo.

"La situación de Quito ya es de insostenible", afirmó el edil al referirse a los estragos que ha causado la crisis sanitaria y fiscal.

Recordó que la capital, la ciudad más habitada del país, registra el mayor índice de desempleo y subempleo, y que según voceros gubernamentales Quito podría perder unos 5.000 millones de dólares.

Abad considera que ya se debe pasar de color rojo a amarillo, "porque obviamente en la realidad estamos en amarillo y en otros sitios de la ciudad estamos en verde". Esto se puede notar en plazas y calles, sobre todo en sectores populares.

Además, muchas empresas se han pasado a la informalidad. Es mejor salir del confinamiento con orden y disciplina y respetando todos los protocolos de bioseguridad.

Abad está de acuerdo con un "amarillo modificado" para el el lunes, 1 de junio, se permita a la empresa privada de cambiar de rojo a amarillo, y el 17 de junio el sector público pase de rojo a amarillo.

Según el concejal, "ahora estamos en las calles decenas de miles de personas de manera informal, y no salen porque quieren, salen porque tiene hambre, salen porque necesitan, porque ya no tiene para llevar el pan a la casa, no hay cómo parar la olla...". (jtr)

