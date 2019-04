Inicio del período escolar en Guayaquil

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Abril 2019

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, manifestó que ayer, previo el inicio del período escolar, entregó de manera gratuita 600.000 libros a 190.000 alumnos de todas planteles educativos del cantón que pertenecen a locales particulares populares y fiscomisionales de los niveles básico y bachillerato para el ciclo escolar 2019-2020.

Destacó que lo importantes del programa municipal “Más Libros”, no es que sean gratis, sino que académica y pedagóciamente son los libros adecuador para el momento y el futuro de la niñez y juventud del país.

El alcalde Guayaquil, Jaime Nebot, pidió a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), que nos demuestren a los ecuatorianos "en dónde está nuestra plata", a propósito de las reformas a la seguridad social que se debaten. Recordó que más del 20 % de nuestros ingresos en el sector público y privado, entre aporte patronal y laboral, porque para tomar una decisión hay que saber qué pasa con esos recursos.

Entre los cambios planteados está el incremento del tiempo de contribución de los afilaidos y la atención en salud a menores de 18 años de edad. También se ha barajado en las redes sociales el un aumento de la edad de jubilación, aunque esto último ha sido desmentido por las autoridades del Iess.

Primero dijo el alcalde "que nos demuestren a los ecuatorianos dónde está nuestro dinero y el dinero de cada uno", sentenció.

Nebot aseguró que el Iess administra nuestra plata, no la del Estado, no la de los empresarios. "Yo no sé qué hacen los empresarios y el Estado en el Seguro Social, cuando la plata es de nosotros, de los aportantes".

"Ya llegó el momento que nos digan dónde está la plata de nosotros, quién la tiene", sentenció.

También mencionó que esto le significará a los padres de familia un ahorro de 11.400.000 dólares. Se estima que cada juego de libros para el bachillerato, como barato cuesta 60 dólares.

El burgomaestre refirió todos los programas que implementó durante sus gestiones municipales a lo largo de 19 años para beneficiar a quienes más lo necesitan y entre ellos resaltó: Más Computación, Jóvenes Ejemplares, Becas de Amparo, Bachilleres Digitales con las tablets, Internet gratuita y sin cable, programa ProQuest que son bibliotecas virtuales; los Centros de Emprendimiento y ahora la Innovación porque el conocimiento es el capital del Siglo XXI y la verdadera revolución es la tecnológica que apunta a crear e innovar en materia de educación y negocios...“y este es el verdadero símbolo de la igualdad”. (Radio Morena)