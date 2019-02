Jaime Nebot, alcalde

Detalles Publicado el Jueves, 07 Febrero 2019

En acto público celebrado en el Palacio de Cristal, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, premió la mañana del miércoles 6 de febrero, a dos mil estudiantes beneficiados con igual número de becas otorgadas por el Cabildo porteño, tanto para la preparación para rendir con éxito el examen Ser Bachiller, como para la postulación a rutas de empleo.

Al inicio del acto oficial, al que asistió también la vicealcaldesa Doménica Tabacchi; la presidenta de la Fundación Edúcate, Nathalie Celi; y el director de Acción Social y Educación, Pedro Pablo Duart, entre otros funcionarios, se proyectaron vídeos con los testimonios de Xiomara Sarasti y Brittany Arroyo, de los colegios Dolores Sucre y Arnulfo Jaramillo Sierra, respectivamente, beneficiarias de las becas, quienes destacaron la ayuda obtenida por el Cabildo en su preparación para el examen Ser Bachiller, ayuda con la que aseguraron haber obtenido un buen puntaje y, por consiguiente, acceder a un cupo en la carrera anhelada por ellas.

Al respecto, el alcalde Nebot dijo estar emocionado al comprobar, en cada uno de los testimonios escuchados esa mañana, que los jóvenes y padres de familia, de hogares humildes, han comprendido la importancia de la creatividad, de la innovación en la educación y en los negocios, actividad que aseguró ser parte de su futuro.

En este sentido, recordó a los presentes que el verdadero capital del siglo XXI es la tecnología, la creatividad y la innovación que espera que nunca se pierda. “El dinero se pierde y se gana, pero cuando ustedes entran en este mundo que se llama del futuro nunca podrán perder, ya que aquí es donde el intelecto y el esfuerzo igualan a los ciudadanos”, remarcó la autoridad tras insistir que en este campo que se aplica va a progresar y, por tanto, será beneficiario de la revolución tecnológica.

Advirtió, asimismo, que toda revolución trae grandes beneficios, por lo que si los jóvenes no se involucran en este campo no tendrán un futuro económico bien remunerado y, por ende, los beneficios no llegarán.

“No hay plata mejor invertida que la que se invierte en el saber y preparación de la juventud que no es el mañana, es el hoy en día, el hoy es la patria del mañana, el hoy es el futuro”, insistió Nebot quien anunció para este año la entrega de 4.000 nuevas becas para igual número de beneficiarios.

Antes de concluir su intervención, el burgomaestre dijo estar orgulloso de ser alcalde de esta ciudad porque está orgulloso de su gente, de sus niños, jóvenes y de sus adultos, a quienes pidió jamás destruir sino construir la ciudad porque es a beneficio de sus propias familias.

Al finalizar, las autoridades entregaron reconocimientos a los beneficiarios de las becas y tablets a los mejores alumnos.