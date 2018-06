Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Domingo, 03 Junio 2018

La lista crecerá. Los tres precandidatos oficiales a la Alcaldía de Guayaquil tendrán al menos la compañía de otros cuatro prepostulantes para las elecciones seccionales de marzo de 2019.

Los movimientos y partidos, CREO, Fuerza EC, Avanza y una alianza de izquierda entre Unidad Popular y la Izquierda Democrática, han decidido presentar candidatos a sucesores del alcalde Jaime Nebot. Eso, de momento, es un hecho, según confirmaron dirigentes de esas agrupaciones a EXPRESO. La pregunta es: ¿quiénes son los considerados para esa dignidad?

Saltan algunos nombres como el de Francisco Jiménez, presidente en Guayaquil del movimiento CREO; y el de Pablo Arosemena, titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ambos para la candidatura por la organización que lidera Guillermo Lasso. Aunque César Monge, presidente nacional de CREO, confirmó a este Diario que el candidato ya está elegido y que será anunciado en su momento.

EXPRESO también conoció que el fiscal William Aguilar es tentado por el partido Avanza. “Son solo conversaciones”, precisó Antonio Orbe, presidente del partido en Guayas.

El único nombre que suena dentro de las filas oficialistas es el del legislador Julio César Quiñónez. Todo dependerá si se concreta o no la alianza entre PAIS y Centro Democrático, lo que llevaría a los primeros a apoyar la eventual candidatura de Jimmy Jairala a la Alcaldía de Guayaquil, y a los segundos a cerrar filas en torno al rostro de José Francisco Cevallos para la Prefectura del Guayas.

Hay otras organizaciones políticas que, a 10 meses de las elecciones, aún no deciden si aventurarse a presentar un aspirante para intentar derrotar a los socialcristianos en su bastión más consolidado. El movimiento SUMA es un ejemplo. “Todavía no hemos definido ese tema (si presentar o no una candidatura). La dinámica de Guayaquil es diferente. Vamos a ver cuál es la mejor opción para la ciudad”, comenta Fernando León, director de la agrupación en Guayas.

Los disidentes del movimiento PAIS, ahora bajo la bandera del movimiento Acuerdo Nacional (MANA), tampoco están seguros si presentarán candidato o no en Guayaquil. Su prioridad, comenta a este Diario el asambleísta y dirigente del grupo en Guayas, Bairon Valle, es la recolección de firmas para la inscripción de la agrupación. Una vez superada esta etapa, explica, pensarán en las candidaturas. Por cuestión de tiempo, Valle cree que de conseguir la inscripción postularían en provincias donde creen que tienen oportunidad, aunque tampoco descartan la opción de aliarse a una organización con registro.

Entre este mes y los dos siguientes se espera que CREO, Fuerza EC, Avanza y la alianza de izquierda definan y presenten a sus precandidatos para la Alcaldía porteña.

Unidad Popular y la Izquierda Democrática aspiran a presentar a su rostro en este mes. El partido liderado por Dalo Bucaram espera hacerlo en el siguiente, adelanta Eduardo Azar, director de la organización en Guayas. El mismo mes se ha fijado como tope el movimiento CREO. Mientras que Avanza lo hará en agosto.