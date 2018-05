En Guayaquil, modelo ha probado que funciona en crisis

Detalles Publicado el Miércoles, 09 Mayo 2018

El alcalde Jaime Nebot, hoy en Radioo Forever

"Esta ciudad (Guayaquil) ha progresado, principalmente, porque el pueblo de Guayaquil hace años no es parte del problema sino parte de la solución". Son palabras del alcalde de la urbe porteña, Jaime Nebot, a propósito de la proximidad de las elecciones seccionales.

Aquí (en Guayaquil) hay un modelo que ha probado que en crisis funciona, dijo. "Aquí mientras otros decrecen nosotros crecemos; mientras unos no pagan, nosotros pagamos; mientras otros no hacen obras, nosotros las hacemos; mientras otros no cumplen, nosotros lo hacemos. ¿Está todo hecho? No, pero seguimos haciendo"".

La vicealcaldesa Doménica Tabacchi, que aspiraba al Sillón de Olmedo, al igual que Cynthia Viteri, por el Partido Social Cristiano (PSC), afronta un problema familiar que la obliga a declinar esa aspiración política. "Todos lamentamos eso".

"Cynthia Viteri, está ahí, yo no puedo decir que nadie más va a aspirar, porque no sería democrático. Uno tiene no solo permitir sino auspiciar que, en un partido político serio, partiendo de las bases de que hay coincidencia en la capacidad de las personas, el resto son sondeos serios de opinión. No es el dedo, ni la preferencia anímica, si alguien más aspira que aspire dentro de la gente que es afín a nuestro pensamiento".

"Yo creo que, en las actuales circunstancias, sin duda, la más fuerte aspirante, sino la única, porque no conozco de alguien más que aspire a ese cargo, salvo Doménica que por el momento se ha retirado, ojalá vuelva pronto no solo a seguir sirviendo desde la Vicealcaldía sino desde la parte electoral...".

"En el PSC nunca se ha vendido una candidatura, nunca se ha dicho a nadie venga, pero ponga plata, jamás, nadie puede decir eso", acotó.

Para Nebot "la misión ahora es mantener lo que tenemos y mejorar". (Radio Forever)