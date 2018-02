1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 01 Febrero 2018

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil dispuso que sus agentes no podrán usar celulares durante las horas de servicio, luego de recibir denuncias ciudadanas sobre personal de la institución que usan tales dispositivos en las calles.

“He recibido muchas quejas de usuarios sobre agentes que usan celular en horas laborales y de manera recurrente. Más de un año he advertido y pedido a nuestros agentes que no lo hagan”, aseguró Andrés Roche, titular de la ATM.

El funcionario acotó que pese a los pedidos, algunos agentes no acataron la orden. “Esto debe acabar y como no han accedido al pedido, he dispuesto, por las delicadas funciones que cumplen los agentes en las calles, la prohibición total de tener el celular en horas de trabajo. Así podrán darse cuenta de que no es un elemento de ocio, sino uno de comunicación cuyo privilegio han perdido en favor de la seguridad de la ciudadanía”, afirmó Roche.

El objetivo de la disposición es mejorar y adaptar, por un tiempo, al personal de la ATM de que el uso del celular en horas de trabajo requiere restricciones.

Además, enfatizó el titular de la ATM, de mostrar coherencia en cuanto a sancionar a conductores por no saber usar el mencionado aparato con responsabilidad. (El Telégrafo)