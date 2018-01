Municipio de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 17 Enero 2018

Finalmente, al cabo de 6 meses de tramitología, el Municipio de Guayaquil recibió la aprobación gubernamental de la Alianza Público-Privada (APP) para la contratación del dragado del canal de acceso a los puertos guayaquileños. La información la reveló la mañana de este miércoles 17 de enero el alcalde Jaime Nebot durante una entrevista radial.

El Cabildo porteño asumió la competencia del dragado los primeros meses del año pasado de parte del gobierno nacional, y desde junio comenzó los trámites pertinentes ante el Comité respectivo para la aprobación de este procedimiento que permite la participación de la empresa privada en alianza estratégica con el gobierno seccional para el dragado de 98 kilómetros del canal de acceso a los puertos.

"Acabamos de sacar, el Municipio de Guayaquil, la primera Alianza Público-Privada del Ecuador no dada a dedo, porque habían dos o tres que han dado a dedo, no, esta ha sido dada con la maraña de legislación que han creado para las APP", indicó el Alcalde, quien especificó que la resolución del comité pertinente fue recibida la primera semana del presente mes

Con esto se da vía libre para avanzar en el concurso internacional para su contratación, anunció.

La engorrosa tramitología

La demora obligada por la tramitología existente, explicó Nebot, se dio a pesar de que el Presidente de la República, el Ministro de Transporte y él, como Alcalde de Guayaquil, estaban de acuerdo con la importancia que reviste la contratación del dragado del canal para "que los puertos guayaquileños sigan manteniendo con complementariedad y competitividad ese 84% de carga de ida y vuelta que generan en la actividad no petrolera en el país".

La aprobación por parte del Gobierno de este modelo de contratación, APP, es necesaria para poder acceder a los beneficios respectivos y su demora, debida a la larga tramitología, es causa de desaliento para los inversionistas extranjeros. "Se imagina un inversionista extranjero que viene solito a invertir en el país, así no viene nunca, ni aunque el Ecuador fuera la 'última gota de agua en el desierto' como país, para venir aquí a esperar y hacer cola para invertir", ha insistido.

Puso como ejemplo a los países vecinos de Colombia y Perú, que no tienen dolarización y donde el inversionista lleva un millón de dólares para, al cabo de un año, tener 800 o 700 mil, porque la devaluación se ha 'comido' su capital, y, sin embargo, "la gente va, mientras que aquí no vienen ¿por qué? Por varias cosas, entre ellas la desconfianza y la falta de seguridad jurídica, pero también por la falta de celeridad en la tramitología, el hacerlo todo engorroso y la gente no tiene tiempo; una cosa es el funcionario público, que está obligado vencer esta maraña de papeles, pero otra cosa es el inversionista privado que no está obligado a nada".

Las primeras lluvias

Sobre el inicio de la estación invernal y su posibles secuelas de anegamientos por las precipitaciones pluviales, el alcalde Nebot aseguró que la concesionaria de los servicios de agua potable y alcantarillado para la ciudad, Interagua, está efectuando las acciones pertinentes preventivas, como la limpieza de canales y sumideros, y por parte del Cabildo, la exhortación a la ciudadanía de evitar sus taponamientos arrojando basura, y hasta escombros, bajo la advertencia de sanciones.

El alcalde guayaquileño insistió en que el origen de los pocos anegamientos que aún se dan en contados sectores de la ciudad se deben a la sedimentación de los ríos de la cuenca del Guayas que suben el nivel de las aguas. Señaló que es un problema que cada vez urge más su solución, pues no se dragan desde hace 50 años. El Cabildo ha colocado más de 30 válvulas en el sistema de drenaje para evitar que el agua de los ríos inunde algunos sectores de la urbe durante sus crecidas, especialmente en esta época de lluvias.

Captación de agua del río Pula

La falta de dragado también enturbian las aguas de los ríos, especialmente del Daule, lo que trajo problemas anteriormente en la captación de agua para su potabilización. Al respecto adelantó que se está planificando una nueva fuente de captación en el río Pula, para que Guayaquil no dependa únicamente del Daule para su provisión del líquido vital.