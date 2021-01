El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Viernes, 08 Enero 2021

Pasadas las 09:40 de ayer aterrizó en Guayaquil el vuelo UX039 de Air Europa proveniente de Madrid. En los exteriores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, familiares esperaron en orden: se colocaron en la señalética del piso para mantener la distancia, solo ingresó un familiar por pasajero, con excepción de quienes llevaban niños pequeños, y todos usaron mascarillas.

Los pasajeros salieron de forma pausada. Pese a que hay el temor de la nueva cepa detectada en Reino Unido y su extensión por Europa, las familias no lograron contener los abrazos al ver a su ser querido, algunos se rociaron de alcohol y se retiraron del aeropuerto.

Sin embargo, el arribo de pasajeros de ese vuelo no fue tranquilo. En el interior, tres viajeros fueron abordados por uniformados y personal del aeropuerto porque trajeron pruebas PCR que no eran válidas y no quisieron acatar la disposición de hacer el test aquí.

Según la disposición del COE del pasado 21 de diciembre, desde el 22 de ese mes cada pasajero de un vuelo proveniente de Reino Unido, Unión Europea, Sudáfrica y Australia, a más de presentar su prueba PCR negativa, también tendrá que ser sometido a la prueba de antígeno (rápida) para corroborar que no tenga el virus. Y en caso de salir positiva debe someterse al aislamiento preventivo obligatorio (APO).

Sin embargo, ayer pasajeros ecuatorianos residentes en España se mostraron inconformes con las disposiciones y se comportaron de forma “grosera y amenazante”. Uno de ellos le intentó levantar la mano a una doctora, pero esto fue impedido por compañeros. Personal policial que estaba en el aeropuerto acudió al área de controles para la diligencia.



Así detalló un familiar de la doctora, que la acompañó a la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo, en la avenida de las Américas, para que ponga la denuncia por ataque y resistencia a la autoridad de salud.

“No es la primera vez que pasa esto, en todas las guardias los doctores salen agredidos. Los pasajeros dicen: ‘No, que en el otro país no me dijeron de esta prueba, en la aerolínea no me dicen de la prueba, no sabía’. Pero ellos tienen que acatar las órdenes”, explicó él.

Así lo corroboró otro doctor que realiza los controles en el área de arribos internacionales. “No es algo de hoy, ya es desde días atrás. Ayer me tocó un pasajero que no se quería hacer la prueba PCR; se portó grosero, solo le faltó pegarme, por más que le expliqué que debe respetar las disposiciones de salud”, manifestó.

Otro de los médicos dijo que a diario se debe aguantar la mala cara y el estrés de los pasajeros. “Vienen con una actitud superresabiada. Quieren que a la fuerza les hagamos válidas las pruebas que ellos traen y muchas son antígeno y esas no lo son. Está clarito en el COE que debe ser PCR”, dijo.

El doctor Miguel Morla, subdirector de Salud del Municipio de Guayaquil, comentó que al menos el 20 % de los pasajeros no traen la prueba PCR como es, o no la traen por factor de tiempo o económico o no es la correcta, por lo que se les debe poner en APO y no quieren.

“La colaboración es mala, hay resistencia de los pasajeros, no son todos, pero muchos se ponen bravos”, lamentó.

Agregó que viajeros que busquen venir a Ecuador deben saber que tienen que mostrar su PCR negativa de máximo diez días. “Imagínese, es bastante el tiempo, en otros países son solo tres días, como Chile, y quien quiere viajar tiene que acatar”, explicó el doctor.

Pasajeros positivos

De 1.500 pruebas antígeno tomadas en el aeropuerto de Quito, 43 dieron positivo. Este es uno de los reportes que analizan médicos para alertar de que en los vuelos provenientes del exterior siguen ingresando pasajeros con el virus. Sin embargo, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que la sugerencia de cerrar los vuelos de Europa hecha por médicos y por la alcaldesa Cynthia Viteri no tiene sustento técnico. (I)



