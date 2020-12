El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 21 Diciembre 2020

Guayaquil marca un hito este lunes hacia su desarrollo con la inauguración de un inédito sistema de transporte. Se trata del sistema aerosuspendido Aerovía, que laborará con las cabinas a mitad de su capacidad, por las medidas biosanitarias para evitar el COVID-19.

La alcaldesa Cynthia Viteri, quien el jueves17 atendió una entrevista en una de esas cabinas mientras hacía el recorrido completo entre Guayaquil-Durán-Guayaquil, dice que este sistema es único en el país y da paso a lo que ella llama "La nueva ciudad".

Lo explica: "La movilidad forma parte del día a día de las personas. Tú te puedes subir en la Aerovía, te subes en un bus eléctrico o puedes coger un taxi eléctrico, puedes coger la Metrovía o una bicicleta pública, en la que ya estamos trabajando, y ya hemos hecho aproximadamente 35 kilómetros de ciclorruta de los 100 que están proyectados...".

La alcaldesa ve con optimismo la inauguración aun en la pandemia y el futuro de la Aerovía. "Esta ciudad, aun con la tragedia que vivió ahora en el 2020, nunca dejó de funcionar, eso es lo distinto. Esta ciudad se movía, trabajaba, respiraba y construía en medio de la pandemia. Lo hizo porque si no lo hubiera hecho, no estuviéramos sentados aquí; si no lo hubiera hecho, no hubiéramos abierto los sobres de la nueva planta de tratamiento Los Merinos, que es una inversión de cerca de 180 millones de dólares; si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos parado el (hospital) Bicentenario. Es decir que la pandemia vino a acelerar procesos y a cambiar la visión que tenías de la ciudad", refiere la funcionaria.

Y agrega: "Si antes no pensábamos en ciclorrutas, buses eléctricos, en peatonales -porque se van a peatonalizar tanto la Panamá como la 9 de Octubre y luego pensamos hacer una sola hasta llegar al Municipio solo caminando, con mesitas, con cantantes, en una especie de paseo donde puedas disfrutar a la ciudad-, eso nos llegó por el COVID-19. De todo lo malo se puede sacar algo bueno".



La Aerovía podría quedar solo como un paseo turístico, pues los usuarios de Durán, a quienes está dirigido principalmente el servicio, prefieren seguir usando buses y taxirrutas. Viteri reitera que el sistema tiene una capacidad de movilizar a 40.000 personas al día y besa una ventaja.

Destaca que existen estudios de movilidad: "Sabemos cuántas personas aproximadamente se moverían en la Aerovía, no es una sorpresa, no estamos jugando a la tómbola, aquí sabemos cuál es la capacidad y la necesidad de poder transportarse en menos de 20 minutos desde Durán hasta Guayaquil. El espectáculo es maravilloso además y muchas personas no cogían un taxirruta, cogían alrededor de tres transportes... Entonces pagan tres veces su pasaje y se demoran tres veces el tiempo que ahora se van a demorar. Aquí (Aerovía) se demoran entre 17 y 20 minutos, antes se demoraban entre 40 y una hora. Eso te quita tiempo, te quita vida para tu familia y te quita tiempo para tu trabajo".

Nueva etapa

El nuevo sistema no solo quedaría en la ruta a Durán. La alcaldesa anuncia que ya se contempla una segunda vía. Esta sería desde el centro de Guayaquil a Mapasingue. "Es la que tiene mayor posibilidad de ser nuestro segundo punto de creación. Pasará por Urdesa y por la Universidad Estatal. Y otra forma también de interconectar la ciudad, conversaba con el alcalde Yúnez, es un nuevo puente Guayaquil-Samborondón. Estamos viendo de dónde sale y a dónde llega, en esas conversaciones estamos", afirma.

En el recorrido en la cabina con este Diario, la alcaldesa también contempla hacer mejoras en los techos de algunas viviendas ubicadas en el trayecto desde la avenida Quito hasta Julián Coronel.

Servicio

El servicio de la Aerovía será de 05:00 a 23:00, todos los días. El pasaje cuesta $ 0,70. La primera vez debe adquirirse una tarjeta con saldo de $ 2. Estaciones: Av. Quito y 9 de Octubre; Julián Coronel y Quito; Malecón y Loja, y en Durán. (I)

Fuente: El Universo