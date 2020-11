Expreso Guayaquil

Domingo, 29 Noviembre 2020

Según cifras oficiales de la Policía Nacional, el año pasado en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se registraron 328 muertes violentas, mientras que 415 este año, siendo Durán uno de los cantones más golpeados, con un total de 200 personas detenidas relacionadas con el microtráfico. En esa cifra global de la zonal no están incluidos, sin embargo, los hechos delictivos que se dieron en el Puerto Principal el pasado jueves: el asesinato de un guardia de seguridad y de un periodista deportivo; el asalto a una agencia bancaria en un centro comercial; el secuestro del hermano del exvicepresidente Jorge Glas. EXPRESO dialoga con Chonillo sobre las medidas que se han tomado para fortalecer la seguridad ciudadana durante estos tres meses que está en el cargo, y las que se tomarán en un futuro cercano.

¿Qué está haciendo la Gobernación para frenar los sicariatos? En las zonas más deprimidas, en los barrios más exclusivos, se escuchan casos en todos lados...

Hace un mes empezamos a hacer grandes cambios en la Policía que ayudarán mucho. A Guayas se la ha dividido en dos zonas, cada una manejada por un general, y asimismo la Subdirección de Inteligencia e Investigación de todo el perfil costero hace base en Guayaquil y no en Quito, como generalmente se lo hacía, lo que incrementa y facilita los controles. Sabemos que en su mayoría los sicariatos se dan por ajustes de cuentas, micro o narcotráfico, y eso se combate a través de Inteligencia. Los resultados entonces se verán pronto, a mediano plazo...

¿Pero que están haciendo ahora para prevenir los hechos? La ciudadanía exige resultados urgentes.

Desde hace un mes hemos reactivado los operativos de Control de Armas, Municiones y Explosivos (Camex) en más de 18 puntos en todo Guayas. Estos, normalmente, los hacían las Fuerzas Armadas; ahora ellos están apoyando a la Policía y las autoridades de tránsito. El trabajo que estamos haciendo es integral y no quiere decir que las zonas están siendo militarizadas. ¿Los resultados? Ya los estamos viendo, creemos que hay una reducción de muertes violentas. Pero esperaremos al corte del mes para dar a conocer las cifras oficiales. En algunos cantones del Guayas, al menos la percepción ciudadana de inseguridad se ha reducido. Y en eso ha ayudado la presencia de todos los entes de control del orden.

¿Por cuánto tiempo realizarán estos operativos?

El que sea necesario. Tenemos mesas de seguridad cada semana, que nos dicen dónde, cómo y a qué hora actuar, de forma estadística y técnica. Esto nos ha permitido identificar los puntos calientes. Los operativos Camex, por lo tanto, seguirán y no solo en tierra, espacios públicos o callejones. También estamos actuando en el río, identificando a los piratas, frenando la inseguridad en estos lugares.

Mañana lunes, luego de que parte de la cúpula de la Policía Nacional y las autoridades locales están haciendo base en la ciudad desde el pasado viernes para tomar nuevas medidas (esto tras los delitos registrados), se darán a conocer las estrategias adoptadas. Por ahora, lo que se ha confirmado es que 500 uniformados se sumarán, de forma inmediata, a los 8.000 policías que ya laboran en la Zona 8.

La Policía ha confirmado que hoy son decenas de menores de edad los que cometen incluso asesinatos y ha manifestado, de hecho, su preocupación al respecto. ¿Cómo frenar esta situación? ¿Servirá fijar penas más fuertes?

No necesariamente. Sabemos que las bandas delictivas utilizan a los menores porque la ley tiene otro trato hacia ellos. A esto se suma el hecho del compromiso que tienen algunos fiscales y los jueces, que optan entonces por aplicar medidas sustitutivas. Frente a ello, estamos entonces haciendo un acercamiento institucional con la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Judicatura, para capacitar a la Policía al momento de elaborar los partes, lo que evitará que un fiscal, por ejemplo, tenga que interpretar el caso. Esto genera trabas. Hace poco en Durán, en un operativo se detuvo a un joven que tenía sustancias sujetas a fiscalización, pero en menos de 24 horas el fiscal le dio la libertad porque resultó que tenía COVID. El joven, sin embargo, tenía varias muertes violentas registradas. Por eso es importante, y a ello apuntamos, que cuando se los capture se hagan todas las investigaciones inmediatas del caso para que vayan presos. Y es que no necesariamente los jóvenes delinquen porque la ley no es fuerte, hay centros de detención de menores...

