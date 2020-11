1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Noviembre 2020

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), a través de un comunicado, repudió la agresión verbal recibida a tres de agentes durante un procedimiento realizado por ellas ante "una clara contravención de tránsito registrada en la Av. Del Rotarismo, en Urdesa Central", la tarde del lunes 23 de noviembre.

"Me vale reverga, pueden llamar a la policía y me vale ... y ahí nos veremos. Porque son mujeres no les digo otra cosa y las mando a la ... Cállese ... fuera hombre y le sacaría la ...", estos y otros más improperios fueron lanzados por el sujeto a las agentes.

Ante este hecho, la ATM recordó que dichas expresiones contra la mujer al realizar su trabajo como Agente Civil de Tránsito, evidencian que la lucha contra la violencia hacia la mujer, "si bien registra avances significativos, debe reforzarse para constituir una sociedad respetuosa entre las personas y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres; además de velar y proteger los derechos humanos de la mujer".

Asimismo, la institución comunicó que esta agresión ha sido denunciada ante el sistema judicial; "nos mantendremos vigilantes para que este proceso culmine con la sanción tipificada en la normativa correspondiente".

Advertimos del lenguaje soez e inapropiado del violento sujeto.