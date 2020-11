1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 04 Noviembre 2020

La ocupación de camas UCI es del 95% en todas las casas de salud. Las razones: juegos de fútbol, fiestas, reuniones.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció este miércoles 04 de noviembre, que hay un incremento sostenido de muertes relacionadas con COVID-19. Por lo tanto, el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) local anunció nuevas restricciones a propósito de los nuevos contagios de COVID-19 y el irrespeto ciudadano a las normas preventivas.

Agregó que en los últimos 28 días en la ciudad han muerto un promedio de seis personas por coronavirus por día. "Señores no estamos jugando, lo que hemos visto hasta el momento es un aumento sostenido en muertos, ocupación de camas y número de contagios por día en la ciudad de Guayaquil. ¿La razón? Las medidas de relajamiento de la ciudadanía".

La máxima autoridad de la ciudad porteña comunicó que La ocupación de las camas UCI es del 96%. "Esto quiere decir, señores, que si se enferman no van a tener camas UCI para poder salvarles la vida. Tengan o no tengan dinero, no hay camas UCI disponibles".

Nuevas medidas: 1.- Reducir el aforo de restaurantes y restobares, del 75% al 50%.

2- Regular el aforo de centros comerciales y jugueterías al 50%.

3.- Regular el aforo de hoteles y salones de eventos, hasta horario de atención hasta las 22H00.

4.- Prohibir las activaciones comerciales temáticas y eventos masivos de navidad y fin de año. Los teatros se mantendrán con el aforo del 30%.

5.- Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas de los días: jueves, viernes, sábado, domingo, así como durante feriados. El Malecón Simón Bolívar, el Malecón del Salado y los parques permanecerán cerrados el 24, 25 y 31 de diciembre del 2020 y el 1 de enero del 2021.

"Es momento de un real compromiso por parte de la ciudadanía para evitar que el Covid-19 siga ganando espacios en nuestra ciudad. Hoy estamos enfrentando un aumento en el número de casos sospechosos, en contagios confirmados y el espacio en los hospitales es cada más escaso y aunque no queremos volver al confinamiento y retroceder en nuestra reactivación económica, lo haremos de ser necesario", dijo Viteri al apelar a la conciencia ciudadana.

Carlos Farhat, epidemiólogo y coordinador de Salud del Municipio, aseguró que una de las probables causas de este aumento sostenido se relaciona con el relajamiento de las medidas de bioseguridad durante el feriado del pasado 9 de Octubre. En cuanto a las salas UCI dijo que si el número de pacientes aumenta se podría ampliar los espacios, pero eso es algo que se quiere evitar.

Según reporta el COE Cantonal, durante las tres últimas semanas, se han intensificado las jornadas de trabajo en territorio, a cargo de los profesionales de la salud de la Municipalidad de Guayaquil, con el fortalecimiento de acciones de prevención y el control de medidas de bioseguridad.

El análisis de los datos de la vigilancia activa y pasiva en Guayaquil, por parte de la Mesa Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, arroja nuevos resultados, que reflejan un aumento de contagios, derivados de los nuevos lugares donde actualmente se aplica el plan de sectorización.

La información obtenida, proviene de una labor conjunta con los Hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y clínicas privadas, en la ciudad. Cada sitio intervenido, cuenta con especialistas médicos, operativos en campo, y en zonas de mayor necesidad, una clínica móvil.

En el periodo comprendido entre el 26 y 30 de octubre, en los 24 sectores activados, se brindó cobertura a un total de 39.935 familias, que representan a un aproximado de 159.740 personas, reportando así, una incidencia de casos sospechosos y probables de 12,4 por 10 mil habitantes.

Se han realizado PCR para COVID-19, a 1.531 pacientes sospechosos y probables, tanto del Hospital Bicentenario, como de aquellos que viven en los 24 sectores sometidos a Vigilancia Epidemiológica. El resultado obtenido, corresponde a un 13.97% de casos positivos, confirmados con PCR, equivalente a 1.36 pacientes cada 10.000 habitantes, siendo esa, la incidencia semanal del virus.

En la semana del 6 de octubre al 1 de noviembre del 2020, arribaron al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, 3.885 pasajeros en vuelos nacionales; a 9 de ellos se les realizó pruebas rápidas, obteniendo un resultado negativo en los casos.