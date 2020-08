1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 02 Agosto 2020

La prensa internacional reconoce los resultados positivos de la labor emprendida por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en el área de la salud y en el ámbito social, para combatir la pandemia COVID19 en la urbe porteña y precautelar la vida de sus habitantes.

En un artículo de la revista británica The Week, "Batalla por Guayaquil: ¿Cómo la alcaldesa de la ciudad más grande de Ecuador reprimió la pandemia?, publicado recientemente, se describe cómo se reflejó la situación de Guayaquil y qué se hizo para responder ante la pandemia.

A continuación las citas más destacadas de la revista británica:

"La guerra contra el covid-19 no se puede librar en las salas de emergencia y en las unidades de cuidados intensivos, sino en sus zonas de reproducción, en los hogares y barrios", dice la alcaldesa Viteri. "Tienes que tomar de él, un elemento sorpresa. Usando el conocimiento que desarrollas, evitas la batalla abierta en los hospitales, lanzas redadas y sorprendes al virus en las zonas y barrios donde está comenzando a ganar terreno". La ciudad ecuatoriana de tres millones de habitantes fue el primer ejemplo de horror de covid-19 en las Américas. Ahora, merece otro título: la ciudad que venció al covid-19.

Este medio cuenta como la alcaldesa redujo su misión a dos problemas simples: salvar vidas y alimentar a su gente. La estrategia fue coordinación y disciplina, dice y hace una retrospectiva de cómo, poco a poco, Guayaquil ganó la batalla.

"Todo comenzó con una campaña que se basó en un esfuerzo voluntario público-privado y una implementación y liderazgo de arriba hacia abajo". Al aumentar la capacidad hospitalaria de la ciudad, las UCI y la capacidad directa de entrega de oxígeno por tubería en un tiempo récord y al abordar la escasez de funerales, morgues y cementerios, Viteri brindó los servicios que su ciudad necesitaba y el Gobierno central no pudo proporcionar.

La ayuda adicional vino del ex alcalde de la ciudad y dos veces candidato presidencial, Jaime Nebot Saadi, quien prestó su experiencia, habilidad y conexiones para establecer un comité de emergencia y asegurar la provisión de los medicamentos de tratamiento temprano, a través de un esfuerzo de adquisición global. En base a ello se adquirieron los insumos médicos indispensables y luego ayudaron a fijar la logística en las cadenas de suministro de alimentos. 'El objetivo era asegurar que las poblaciones no tuvieran que mezclarse con grandes grupos lejos de sus hogares para adquirir alimentos', manifiesta la alcaldesa, ya que 'las personas no tenían que elegir entre morir de hambre o morir de coronavirus'.

Prensa Sudamericana expone la labor emprendida por Viteri

El 25 de julio, el Diario El Norte de México, a través de la publicación "Da Guayaquil lección contra el covid-19", "Ven viable aplicar modelo de la ciudad" en Nuevo León de México, según declaraciones del secretario de Salud Estatal, Manuel de la O.

Diario El Norte menciona, además, que "Tras haber sido noticia mundial en marzo y en abril pasados ante el descontrol de la pandemia, Guayaquil logró disminuir las muertes y las hospitalizaciones con el análisis de datos, mapas de riesgos y atención médica temprana". Destaca también que la estrategia de Guayaquil será replicada a nivel mundial por el centro médico estadounidense Larking Comunity Hospital.

Por su parte, el Diario Expreso de Lima, Perú, en su publicación del 17 de junio describió, en una entrevista a la burgomaestre, "el gran ejemplo de Guayaquil en la derrota del covid-19: en poco más de un mes, bajó de 460 muertos por día, a causa de la pandemia, a no tener ni un muerto".

Diario El Expreso de Perú a través de un artículo de opinión: La importancia de la mujer en épocas de COVID

'Por ello, es de resaltar el esfuerzo de la alcaldesa de Guayaquil, que sin tener competencia para ello, firmó un convenio para ver el caso de las mujeres embarazadas, que le permitió, con medio millón de dólares y en el peor momento, atender a mujeres que no tenían a donde ir porque ningún hospital las recibían. Necesitamos cubrir este aspecto, me dijo, porque era absolutamente necesario dar vida en medio de la muerte.

Mientras que el Diario Página Siete de La Paz, Bolivia, en su publicación del 17 de junio del 2020, revela como "Guayaquil frenó la covid con la acción ciudadana: Santa Cruz se mira en ese espejo".

El Diario boliviano resalta las acciones de Guayaquil y que Santa Cruz debería seguirlas: La ciudad fue el primer puerto en el que atracó el coronavirus en Sudamérica dejando muertos en las calles, pero Guayaquil se levanta y Santa Cruz quiere saber lo que hizo y aplicarlo, para no ser hundida por la pandemia. Y la Radio La FM de Bogotá, Colombia, el 1 de junio de 2020 resalta ¿Cómo logró Guayaquil tener más de 24 días con cero muertes por covid?.

"La tendencia se mantiene a la baja con 54 días alternados de 0 fallecidos"

Oportuno señalar que durante el tiempo que va de la pandemia, la alcaldesa Cynthia Viteri, junto a los integrantes de la Mesa Técnica de Salud y la Dirección Municipal de Salud, llegan con brigadas médicas a los hogares de los guayaquileños, para identificar a las personas con sintomatología COVID-19, lo que permite actuar con celeridad.

"Nosotros tenemos todos los días un termómetro en la ciudad, por sector. Si nosotros vemos que esto sube, volvemos a medidas muchas más duras en la ciudad, por eso no cambiamos de semáforo amarillo a verde. Si la ciudadanía no cumple las medidas de bioseguridad, estas se vuelven más estrictas, pero la tendencia se mantiene a la baja con 54 días alternados de 0 fallecidos", manifestó la alcaldesa Cynthia Viteri este 30 de julio, durante un recorrido por la ciudad.

