Detalles Publicado el Jueves, 30 Julio 2020

La mañana de este jueves 30 de julio, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, acompañada del vicealcalde Josué Sánchez, y los directores municipales de Aseo Urbano, Gustavo Zúñiga; de Salud, Dr. Carlos Salvador; el subdirector técnico de Salud, Dr. Miguel Morla, y otros funcionarios municipales arribó al Fuerte Militar Huancavilca, donde recibió un reconocimiento por haber colaborado con el Ejército en la emergencia sanitaria de la COVID-19.

Sus anfitriones fueron el General de Brigada, Luis Altamirano Junqueira, Comandante General del Ejército; el General de Brigada, Pablo Almeida Cañizares, comandante de la II División de Ejército Libertad y el Coronel de Estado Mayor Conjunto, Francisco Trejo Portilla, comandante de la Brigada de Infantería N° 5 Guayas.

En el acto también estuvieron presentes el asambleísta Henry Kronfle; Fernando Navas, director de Planificación de Tránsito de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM); Martín Cucalón, Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil; Rodolfo Ceprian (en representación del exalcalde Jaime Nebot) y María Gloria Alarcón, del Comité de Emergencia por Coronavirus en Guayaquil; el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Gerardo Cabrera; la activista social Karla Morales y empresarios privados que colaboraron para ayudar a las personas más afectadas por la pandemia.

La alcaldesa Cynthia Viteri recibió de manos del General de Brigada, Luis Altamirano Junqueira, Comandante General del Ejército, una mascarilla de la tela de camuflaje del uniforme militar, y el pergamino de reconocimiento. Las demás autoridades del Ejército entregaron lo mismo a Zúñiga, Salvador, Morla, Navas, Kronfle, Cucalón y demás funcionarios de otras instituciones y a los empresarios privados.

"Ustedes han estado acostumbrados a cuidar en las fronteras un territorio que es su vida, su casa, su hogar. Nunca pensaron que dentro de esas fronteras podía haber un enemigo al que no podían ver ni apuntar, ni disparar, ni someter. El reconocimiento no es para nosotros, nosotros los ayudamos a ustedes a sostener una pared que nadie puede soltar ni un solo minuto, porque si una mano la suelta se viene abajo, el muro de contención de esta enfermedad se viene abajo", dijo la Alcaldesa de Guayaquil a la tropa uniformada.

Viteri hizo un balance de quienes perdieron la vida a causa de la pandemia y cuya memoria, previamente, honraron los militares con un toque de silencio: "cayeron 10.000 en la ciudad de Guayaquil, cayeron 11 en sus filas, cayeron 110 en las filas de los médicos, cayeron 50 en las filas del Municipio de la ciudad. Pero todos, en honor a los caídos, el día hoy seguimos con fuerza, más que nunca, contra un enemigo que no podemos ver, que no podemos escuchar, que no podemos oler, que no podemos detectar, pero que sabemos que le está quitando la vida, el último aliento a los seres que amamos".

"Como Alcaldesa de esta ciudad siempre recibí un sí como respuesta cuando los llamé para las carpas, para el convoy para la ciudad de Quito, para los 120 días que cumplimos el día de ayer en las calles, repartiendo alimentos casa por casa, 5000 casas por día", destacó con gratitud la primera autoridad del cantón.

Viteri enfatizó en que los militares pudieron levantar esta nación y la siguen levantando día a día, "por eso el honor, el agradecimiento, la victoria que tenemos que conseguir día tras día porque esta es una guerra que no sabemos cuándo acabe. Mi gratitud eterna, creo con cada célula mía, a ustedes, que son mis hermanos, que son hermanos de este país y que por la honra, por la vida y por tu Dios, honra y vida por los dos ¡Viva la patria!".

Acto seguido, la Alcaldesa de Guayaquil entregó un Acuerdo de Reconocimiento al General Altamirano, Comandante General del Ejército, por todo el apoyo y la seguridad que la II División de Ejército Libertad (jurisdicción Santa Elena, Manabí y Guayas) brindó al Municipio y la ciudad en marzo, abril y mayo de este año, durante la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19.

Altamirano, por su parte, destacó que "Guayaquil ha sido un referente, muestra de carácter y corazón. Carácter por la tenacidad, la fuerza y la decisión. Corazón por la inmensa generosidad que hoy podemos palpar y sentir. Han sido un ejemplo, sin duda, para el país, para la región y para el mundo".

Además, el Comandante General del Ejército dio el pésame a los guayaquileños por las valiosas vidas que se han perdido.

"Gracias por el apoyo y la generosidad con las unidades de la II División de Ejército Libertad, muchas gracias por ese soporte, alimenta el alma, alimenta el espíritu", concluyó Altamirano.