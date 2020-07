1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 16 Julio 2020

El gerente de la ATM, Andrés Roche, negó este jueves que exista algún distanciamiento con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, "no existe ni como su subalterno sino como su amigo personal".

Y es que asegura que su salida de la institución fue una voluntad que había sido anunciada a la alcaldesa hace algún tiempo y no responde a un pedido de la Alcaldía. "Esta será una transición normal y ordenada".

Indicó que tiene una invitación para un sector muy importante de la empresa privada y por eso realizará es una transición de la Gerencia con el asambleísta Vicente Taiano.

"Tengo el grato orgullo de que la alcaldesa Cynthia Viteri me haya dicho que quisiera que yo continúe, pero todo tiene un ciclo. En la vida debemos tener otras experiencias y otros rumbos", expresó.

Por ello, dice que su misión es concluir esta etapa de su vida pública que es en la ATM y entregarla en buenas manos porque "Vicente Taiano es sin duda, un buen elemento".

Para Roche no hay satisfacción más grande que cuando se ve que las personas a las que se sirve están satisfechas con su trabajo e indicó que el legado que deja es "la transformación que no ha terminado y que debe continuar". Se debe seguir dando prioridad a la transportación pública porque la inmensa mayoría no tiene carro, se moviliza en bus.

"La meta de Guayaquil debe ser una movilidad intermodal y sostenible. Ahora, la tecnología que ha acompañado siempre a la ATM se queda en carpeta para la administración de Vicente Taiano", dijo al recordar que cuentan con una alianza estratégica con MOOVIT una aplicación que le permite saber qué rutas escoger, la parada más cercana y en cuánto tiempo llega el bus.

"El transporte público es una unidad económica que debe darle una ganancia al transportista, pero a su vez debe ser una actividad ordenada, regulada y que no debe parar por el bienestar del ciudadano", recomendó. (PMB)