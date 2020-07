1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 06 Julio 2020

La mañana de este lunes 6 de julio, en el Hospital Bicentenario, la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, recibió dos importantes donaciones para la ciudad por parte de la empresa privada: 2000 pruebas de tipo PCR para detectar casos de COVID-19, entregadas por la Empresa SIMED, y una furgoneta para trasladar a personas con movilidad reducida, por parte de la Compañía Hunter.



En el acto estuvieron presentes los directores municipales de Salud, Dr. Carlos Salvador, y Administrativo, José Cucalón; la subdirectora de Acción Social y Educación, Amalia Gallardo; el director administrativo del Hospital Bicentenario, Enrique Peña y su directora médica, la Dra. Verónica Delgado; y el concejal Jorge Rodríguez.



Asimismo, asistieron Juan Ramón Jiménez, gerente general de la empresa SIMED; Álex Ripalda Burgos, presidente, y Álex Ripalda Santos, vicepresidente de Hunter, respectivamente.



“Ustedes están en un sitio que se convirtió en símbolo de lo que significó, hace pocos meses, una tragedia a nivel nacional. Guayaquil era visto a nivel mundial como el epicentro de una enfermedad que devastaba por donde pasaba. Las imágenes que veíamos en China también las veíamos en Guayaquil: caía uno a uno en las calles, en las plazas, en las casas, en las avenidas. Este hospital se levantó por eso y por gente como ustedes, que se da cuenta de que solamente unidos podemos salir de una tragedia como la que vivió Guayaquil”, dijo al respecto la Alcaldesa.



Viteri destacó que en el mundo se sigue hablando de Guayaquil, “pero hablan bien, dicen que lo hicimos bien, que bajamos la curva con la mayor rapidez, tal vez a nivel mundial, de muertes por COVID en nuestra ciudad”.



“Pero lo hicimos, ¿saben por qué?, porque lo hicimos juntos, porque lo que le pasa a uno, nos pasa a todos. Esa es la motivación por la cual recibo hoy, por un lado 2.000 pruebas PCR de altísima calidad, de parte de la compañía SIMED. Y por otro lado, de parte de Hunter, un vehículo precioso, que está afuera, para que las personas con discapacidad y adultos mayores puedan ser trasladados a nuestros centros de tratamiento de terapias y médicos, como este; le servirá mucho a nuestra Dirección de Inclusión Social”, señaló la primera autoridad del cantón.



La Alcaldesa guayaquileña reiteró su agradecimiento a SIMED y Hunter por estas donaciones. “Gracias por lo que han hecho por Guayaquil el día de hoy y Guayaquil lo sabrá devolver, como lo ha sabido hacer siempre, a sus hermanos en todo el país”.



Además, Viteri enfatizó que la batalla de la ciudad contra la COVID-19 continúa a diario. “Ya van 4 cantones que han regresado a rojo después de haber estado en amarillo, no podemos permitir que eso le suceda a Guayaquil”.



“Demanda sacrificios, distancia, que mantengamos la higiene personal, tal vez hasta exagerada, que pensemos en quien está al frente de nosotros y no solo en nosotros. Que pensemos en los médicos, enfermeras, ayudantes, asistentes que día a día atienden a las personas con posible COVID, lo que significa para ellos un posible contagio”, acotó la burgomaestre.



Donan pruebas PCR y procesamiento de resultados

Con el objetivo de tener un diagnóstico oportuno del coronavirus, SIMED dona las 2.000 pruebas PCR Tiempo Real (TR) para COVID-19, que incluyen el reactivo, medio de transporte (hisopado) y el procesamiento de las muestras en el prestigioso laboratorio Synlab.



“Estas pruebas son de la más alta calidad, provienen de Corea del Sur, permiten la detección simultánea de 3 genes del virus, tienen certificado de la FDA y registro sanitario del ARCSA”, expresó Juan Ramón Jiménez, gerente general de SIMED.



“Son excelentes pruebas, que confirman si una persona tiene o no el virus: desde la toma de la muestra, su procesamiento, hasta los resultados”, explicó la Alcaldesa.



Viteri anunció que estas pruebas PCR “van a ser parte de nuestro plan de división de la ciudad por sectores y arrancamos esta semana con 3: el Guasmo, Monte Sinahí y la Febres Cordero para identificar los casos y confirmar la presencia del virus, es decir, si hay sospecha se la confirma con la PCR y luego serán aislados en su propia casa o trasladados al Hospital Bicentenario”.



Furgoneta para personas con movilidad reducida

“El vehículo es maravilloso, tiene capacidad para cuatro personas en sillas de ruedas, tiene seguros, para que no corran peligro en el trayecto. Y también posee capacidad para 4 acompañantes, es decir, para 8 personas. Nos servirá para poder trasladar a quienes tienen problemas de movilidad, sobre todo, a nuestro centro de fisioterapia que ya está funcionando aquí en nuestro Hospital Bicentenario, ya lo equipamos, está listo para empezar a recibir a los primeros pacientes”, informó la Alcaldesa.