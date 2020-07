1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 02 Julio 2020

Guayaquil se sumará a la acción de protección que interpondrá la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, para exigir al Gobierno Central la entrega de rentas que por ley les corresponde, así lo afirmó la alcaldesa Cynthia Viteri, en la rueda de prensa de esta mañana, en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal.

La alcaldesa Viteri, junto a los 51 alcaldes de los cantones suscritos a la AME, se pronunciaron y exigieron al Gobierno Central el pago de la totalidad de las transferencias y asignaciones adeudadas, así como la devolución de los valores retenidos por concepto del impuesto al valor agregado (IVA).

"A los municipios, juntas parroquiales y prefecturas nos ha tocado luchar para sacar adelante a nuestra gente, sobre todo, durante la emergencia sanitaria; nosotros nos enfrentamos cara a cara con el ciudadano, no desde lejos, no con una pluma y un papel, los ciudadanos para nosotros no son cifras estadísticas, son personas que solicitan lo que por derecho les corresponde", ha reclamado.

"El Gobierno Central y el Ministro de Finanzas deben entregarnos las rentas que por derecho nos corresponde. No es que nos deban pagar por algo, no señores, se han quedado con nuestro dinero, los que estamos aquí, al menos, sabemos lo que nos deben; en el mes de abril sólo nos depositaron un pequeño porcentaje", enfatizó la primera autoridad del cantón.

"Al no transferir las rentas, el Ministro de Finanzas le quita al ciudadano el derecho a tener agua potable, alcantarillado, vías en buen estado, fumigación, desinfección, atención médica, porque nosotros, los municipios, estamos trabajando para atender a los ciudadanos en esta emergencia sanitaria", dijo Viteri al tiempo de acotar que se está "privilegiando a otros grupos económicos que tienen como vivir y operar".

Nos deben más de 114 millones de dólares

"Sólo a Guayaquil el Ministerio de Finanzas le adeuda en asignaciones 85'077.646,64 desde Abril hasta el mes de Julio, más los 29'345.452,02 millones del IVA desde el mes de octubre del 2019 hasta marzo del 2020, esto suma 114'423.098, 66", indicó la alcaldesa porteña.

Guayaquil -afirmó- no puede paralizarse, pero 'iremos a donde tengamos que ir para reclamar las rentas'. La alcaldesa señaló que para atender la emergencia sanitaria Guayaquil destinó 35 millones de dólares.

Protocolos de seguridad en vuelos nacionales.

En torno a la inquietud sobre la continuidad o no de la exigencia de una prueba en negativo para los pasajeros que vienen a Guayaquil por vía aérea de otras provincias, la Alcaldesa reveló que ha dialogado con la ministra de Gobierno María Paula Romo y "hemos coincidido en que, por lo menos, durante todo el mes de julio, vamos a exigir que todo pasajero que venga Guayaquil por vía aérea, porte el resultado negativo para COVID, lo mismo deberá hacer el pasajero que salga desde Guayaquil a otra provincia", ha advertido.

También dejó claro que el "transporte interprovincial no se va a abrir este mes tampoco, sino solamente como lo dispuso el COE Nacional, para ciertos cantones como Colimes y algunos de la provincia del Cañar".

Anuncio de paralización

Por su parte, el alcalde de Santa Lucía y presidente de la Regional 5 de la AME, Edson Alvarado Aroca, manifestó que solicitaron al Presidente de la República ser recibidos para tratar este tema que agobia a los municipios, porque sin recursos no pueden operar ya que ni siquiera han podido pagar los sueldos de sus empleados.

De no ser escuchado, advirtió, "Paralizaremos nuestras actividades desde el 16 de julio próximo".