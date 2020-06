1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 30 Junio 2020

El plan anunciado por la alcaldesa Cynthia Viteri, que divide a Guayaquil en 17 sectores para evaluar casos sospechosos de la COVID-19 y actuar a tiempo para controlar posibles rebrotes, se pondrá en marcha este martes 7 de julio.

Las primeras tres zonas intervenidas, serán:

Sector 1: Guasmo Norte, Cooperativa Casitas del Guasmo

Sector 2: Febres Cordero, sector 9, que comprende los límites de la calle 25 hacia el Estero Salado y de la calle Portete hacia el Estero Salado.

Sector 3: Parroquia Tarqui Popular; Cooperativa Voluntad de Dios.

Profesionales de la Dirección Municipal de Salud concentrarán su trabajo en este nuevo plan, que va a georreferenciar a la población y mantener la alerta ante posibles rebrotes. La ciudadanía será la encargada de la comunicación entre su barrio y las autoridades, explicó la Alcaldesa, este lunes 29 de junio, en el COE Cantonal.

Desde el 7 de Julio, el personal médico municipal buscará los casos de COVID-19, en los primeros 3 sectores señalados y se instalará una clínica móvil donde exista un mayor número de casos positivos.

La colaboración y gestión de los líderes barriales es fundamental en las zonas que serán inicialmente evaluadas, en la cooperativa Casitas del Guasmo, el sector 9 de la Febres Cordero y la cooperativa Voluntad de Dios. Este viernes 3 de julio, serán capacitados por funcionarios municipales, para que entiendan la ruta y la metodología que se aplicará, con la finalidad de informar a las autoridades de los posibles contagios en sus sectores, contribuyendo de esta manera, para que los moradores cumplan con el aislamiento domiciliario.

Plan de señalización domiciliaria

En cuanto al Plan de señalización en las casas, la Alcaldesa de Guayaquil informó que el semáforo epidemiológico se manejará con stickers que se pegarán en cada vivienda, para identificar el estado de la enfermedad, su evolución y las instrucciones a seguir.

Un color determinará el inicio de la patología y la fase de transmisión, otro, corresponde a la evolución del proceso hasta su recuperación total. Mientras aquello ocurra, las personas deberán mantener la cuarentena en sus hogares, siendo asistidos por el Cabildo Porteño con alimentación y atención sanitaria de forma integral.

El mecanismo, generalmente, implicará derivar al ciudadano con sintomatología COVID-19 al Hospital Municipal del Día más cercano, identificar su estado, además de los contactos personales que haya tenido en los últimos 15 días para conocerlos, evaluarlos y proceder, siendo así, al aislamiento durante 2 semanas.

El Centro de Convenciones se mantiene operativo para que, en el caso de que una persona infectada no cumpla con el aislamiento obligatorio, sea trasladada hasta allí, con la colaboración de las Fuerzas del Orden, procediendo al aislamiento obligatorio para no poner en riesgo a la ciudadanía.

"Y cada vecino que vea que quien tiene un (sticker) con el color que le corresponde, no cumple su compromiso para el debido aislamiento y sale, nos puede enviar a SoSafe (aplicación de celular) la denuncia. Eso es vital, porque si no hacemos eso no se puede cuidar a cada una de las personas en sus casas", dijo Viteri.