Detalles Publicado el Viernes, 19 Junio 2020

La mañana de este jueves 18 de junio, Jorge Cabezas, padre de 7 niños de entre 10 años y 8 meses de edad se emocionó hasta las lágrimas al encontrarse con la Alcaldesa de la ciudad Cynthia Viteri, quien, junto los principales directivos de la inmobiliaria Ambiensa, llegaron hasta la Cooperativa Trinidad de Dios, en Monte Sinahí, para juntos, darle el mejor regalo que podría recibir por el Día del Padre, colocando la primera piedra de lo que será su vivienda propia, que en 60 días podrá ocuparla junto a sus niños.



Esta es la primera casa del proyecto denominado “Victoria de Dios”, liderado por la Alcaldesa Cynthia Viteri y al cual ha respondido Ambiensa, como una de las primeras empresas constructoras que se ha unido a la iniciativa, que constará de 70 viviendas para personas que se encuentren en extrema necesidad de un hogar.



La alcaldesa Viteri, visiblemente conmovida por la actitud de este padre de familia que a pesar de las dificultades continúa junto a sus 7 hijos, señaló que “esta es la unión de la empresa privada en un esfuerzo por ser responsable con la sociedad; se llama responsabilidad social, pero a la vez, es un acto de solidaridad. Este programa consta de 70 viviendas que serán obsequiadas por la empresa privada, las primeras 5 las construirá Ambiensa”. Las viviendas serán construidas en terrenos entregados por el Municipio de Guayaquil.



La primera autoridad del cantón resaltó la contribución de la empresa privada “a pesar de que la situación económica ha golpeado a las empresas, valoramos inmensamente el hecho de que nos digan aquí estamos, vamos a construir las primeras 5 casas gratis, dando trabajo, además, a personas que lo necesitan”.



Jorge Cabezas, el padre beneficiado, expresó su agradecimiento por la donación de la vivienda, “Es algo maravilloso, para mis hijos que van a poder andar con libertad en algo propio”, indicó al punto de señalar también que seguirá avanzando “soy electricista, hago de todo para dar de comer a mis hijos; durante la pandemia los vecinos y personas para las que he trabajado me ayudaban, nunca me ha faltado el alimento”.