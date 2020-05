1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 19 Mayo 2020

Luego del anuncio que hizo la alcaldesa Cynthia Viteri, de que este miércoles Guayaquil cambiará de semáforo rojo a amarillo dentro de la emergencia sanitaria por COVID-19, le solicitó al director municipal de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez, que tome esta medida: el levantamiento de las clausuras a los negocios que desde este 20 de mayo podrán volver a abrir al público y no cobrarles a los propietarios la multa de hasta 1 salario básico.

Así lo dio a conocer Narváez, quien reiteró que son 1.000 los locales no autorizados para trabajar durante la pandemia, que fueron clausurados desde la semana del 16 de marzo, por no acatar la disposición del Gobierno y el Municipio de no atender al público, para evitar aglomeraciones que constituyen un potencial riesgo de contagio del coronavirus. La sanción era una multa de hasta un salario básico.

"La alcaldesa solicitó que se levanten las clausuras de los negocios que pueden abrir y no cobrarles la multa, pues los bares y otros locales van a seguir cerrados; voy a enviar a los delegados con la notificación a cada local (que se pega en las puertas de los negocios) para que ellos vean, puedan abrir y no vengan al Municipio", explicó Narváez.

El Director de Justicia y Vigilancia detalló que en dicha notificación se informa al propietario del local que se levanta la clausura, que una vez que el negocio entre en funcionamiento tiene que cumplir con lo que dispone la "Ordenanza que establece las medidas para evitar la propagación del virus COVID-19 en los establecimientos del cantón Guayaquil" y "en caso de que no cumplan, serán clausurados y multados con dos salarios básicos (hay una tabla de los montos según los metros cuadrados del local), pero por el momento no van a ser multados", señaló Narváez.

El funcionario recalcó que el Municipio levanta las clausuras solo de los negocios que fueron cerrados por abrir sin autorización durante el semáforo en rojo y que con el cambio a luz a amarilla pueden volver a trabajar a partir de este miércoles 20 de mayo.

No retira las clausuras de los locales que por disposición del COE Cantonal siguen sin poder atender al público dentro del semáforo en amarillo, como son: centros de diversión, cines, discotecas, cantinas, galleras, salas de recepciones, billares, café net, juegos electromecánicos, salas de videojuegos, canchas deportivas, bares, karaokes, centros de entretenimiento, centros de tolerancia, fiestas acuáticas y otras actividades que disponga el COE Nacional.

"Las Comisarías Municipales Tercera y cuarta les van a notificar en los negocios para evitar el desplazamiento de los ciudadanos y las aglomeraciones en las comisarías", acotó Narváez.

Desde este martes 19 de mayo, 50 delegados de Justicia y Vigilancia ponen los sellos de levantamiento de clausura en los locales cerrados. Según Narváez, la mayoría de los 1.000 negocios clausurados serán beneficiados con esta medida, pues dentro de esta cifra son muy pocos los que aún no pueden abrir, como es el caso del Barrio de Tolerancia, más conocido como la 18.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Guayaquil dispuso que desde este miércoles 20 de mayo, con el cambio del semáforo a amarillo, el comercio reanude la atención en horario de 10h00 a 19h30, que también rige para las Bahías, especificó Narváez.

Añadió que los supermercados y las farmacias pueden seguir atendiendo en el horario que han manejado dentro de la emergencia sanitaria, "es decisión de ellos seguir trabajando desde las 7h00, si quieren. El nuevo horario rige para los que recién van a abrir".

Y tal como dispone el COE Cantonal, "las actividades comerciales previamente autorizadas podrán funcionar con un aforo máximo del 30 % de su capacidad".

Control en negocios desde este miércoles

Por otro lado, el Director de Justicia y Vigilancia manifestó que sus delegados, desde este miércoles, verificarán que en los locales se cumplan con las normas de bioseguridad que establece la ordenanza para evitar la propagación del COVID-19, como el uso de mascarillas y alcohol gel por parte de los empleados y clientes; el distanciamiento social de mínimo 2 metros, el aforo de la capacidad del local, entre otras..