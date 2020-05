1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 13 Mayo 2020

El Municipio Guayaquileño enfrenta la pandemia COVID-19 en los barrios de la ciudad con las clínicas móviles que comienzan a realizar el triaje respiratorio a cada uno de los pacientes y da el tratamiento a seguir para salvar sus vidas. Dos de esas clínicas ubicadas en el norte de la ciudad fueron visitadas la mañana del miércoles 13 de mayo por la alcaldesa Cynthia Viteri.

La principal funcionaria del Cabildo Porteño llegó acompañada del Vicealcalde Josué Sánchez y del subdirector Técnico de Salud Municipal, doctor Miguel Morla, a la clínica No. 25, en Sauces 1, Mz. 1962 por el parqueadero de la Iglesia Católica San Miguel Arcángel en la calle José María Roura entre la avenidas Isidro Ayora y Rodolfo Baquerizo Nazur; posteriormente fue a la clínica No. 27, en Sauces 5 por el bloque No. 80 entre las avenidas Antonio Parra Velasco por el parqueadero y la cancha municipal.

La alcaldesa Viteri constató que los médicos municipales realizan el Triaje a los pacientes que registran los síntomas como casos sospechosos de coronavirus y de acuerdo con el nivel de la enfermedad reciben atención médica. A los leves se les ofrece las medicinas, mientras que los moderados son enviados a las zonas hospitalarias del Cabildo porteño para que reciban tratamientos de oxigenoterapia.