Detalles Publicado el Jueves, 07 Mayo 2020

Los Agentes de Control Metropolitano, en sus operativos diarios en las Bahías, se encuentran con comerciantes ambulantes en la entrada de los pasajes comerciales, que permanecen cerrados por orden de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, para evitar las aglomeraciones de público y prevenir el contagio del coronavirus.

Los uniformados municipales retiran a los vendedores de pañales, toallas húmedas, alcohol, guantes, mascarillas, vitaminas, entre otros productos, que se instalan en las veredas o en el interior de los corredores cuyos módulos están cerrados, tratando de pasar desapercibidos por los agentes.

"En la Bahía, del lado de la Av. Olmedo, el volumen de informales no llega ni al 20 % de lo que usualmente se ve fuera de la pandemia. Por el Pasaje Villamil y la calle Eloy Alfaro no llega ni al 40 %. La gente que está yendo a trabajar y a abrir de manera clandestina sus locales, porque los abren y los cierran, no alcanza el 40 % porque estamos en semáforo en rojo, vamos a ver qué pasa cuando se pase al semáforo en amarillo", comentó el capitán Jaime Dávalos, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (CUACME).

En ese sector comercial, los informales han adoptado otra modalidad de trabajo: venden pañales y otros artículos en camionetas y autos, que convierten en pequeñas bodegas de distribución.

Ante esta situación, el CUACME actúa junto a los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). Pero no es un hecho único de las Bahías, se extiende al resto de Guayaquil, que en la emergencia sanitaria por la COVID-19 vive un incremento del comercial informal.

"Quienes tenían otros negocios, ahora utilizan sus vehículos para ir a abastecerse en el Terminal de Transferencia de Víveres, compran a precios de mayorista y pueden revender con mucha facilidad sus productos. Es una actividad ilegal, prohibida a través de las ordenanzas y por la Ley de Tránsito, por eso actuamos de manera conjunta con la ATM, que retira el vehículo, procede a la citación y yo procedo al retiro temporal de la mercadería", explicó Dávalos.