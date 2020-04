Funcionario dice que no tiene bronca con nadie

Detalles Publicado el Martes, 28 Abril 2020

Pedro Pablo Duart, gobernador del Guayas, destacó lo mejor que esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto: la solidaridad de la empresa privada. Mencionó que pese a que la Gobernación tiene poco presupuesto y ninguno para este tipo de eventos, se ha mantenido activa en esta crisis.

Entre las acciones llevadas a cabo están la entrega de kits alimenticios a más de 30.000 familias que se encuentran en completa vulnerabilidad y precaridad. Además, de fumigaciones diarias. Un mil ataúdes entregados.

Lo peor de esta crisis, ha sido la especulación, el abuso, al querer aumentar los precios de las medicinas, de los ataúdes, tanque de oxígenos. También se han detenido a 66 personas.

Refirió que si bien no se habla ni se lo ve con la alcaldesa de Guayaquil se coordina el trabajo a través de las instituciones que integran el COE cantonal.

Consultado de cuál es la bronca con la alcaldesa, Duart respondió: "Pregúntele usted a ella no a mí. Yo no tengo bronca con nadie. Yo no tengo ninguna cosa personal con nadie, el objetivo es dar lo mejor de mí".

El periodista Carlos Vera, del programa 'Emergencia Nacional', incisivo como siempre, le preguntó que siendo usted (Duart) un caballero por qué no la llama a la alcaldesa. Duart respondió. "Vamos a tomar su sugerencia, la vamos a llamar, la idea es trabajar en equipo".(jtr)