Detalles Publicado el Viernes, 17 Abril 2020

En cinco diferentes lugares de Guayaquil se desarrollaron los operativos que dejaron a 95 ciudadanos sin sus vehículos ya que presentaron salvoconductos cuya validez no fue debidamente sustentada.

"El salvoconducto es para casos excepcionales, no es para quedarse en las calles circulando, haciendo diferentes actividades. Enfrentamos una situación seria. El esfuerzo que realizan agentes, policías, militares que están en las calles exponiendo su vida no puede ser en vano”, reclamó Andrés Roche, Gerente General de la ATM.

“Si no se justifica el uso del documento, se va detenido. No se puede utilizar el vehículo el día que no está autorizado el último dígito de la placa, una vez por semana e irrespetar el toque de queda. ”, señaló de su parte el Director de Control de Tránsito de la ATM, General Luis Lalama y que mantendrán los operativos de manera permanente en 24 puntos de la ciudad.

Cabe destacar que entre la tarde y noche del jueves 16 y mañana de este viernes 17 de abril, los Agentes Civiles de Tránsito retuvieron 112 vehículos y 315 citaciones por infringir la restricción que permite la circulación vehicular de acuerdo con el último dígito de la placa, así como mal uso del salvoconducto emitido por las autoridades nacionales.

Para dar soporte a la acción que ejecuta la ATM estuvieron presentes efectivos de la Marina y de la Policía Nacional. Oswaldo Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de la provincia, señaló que el mal uso del salvoconducto se da porque los ciudadanos que han obtenido el documento lo obtienen a título personal, sin el soporte de una empresa que avale la actividad detallada en el mismo. “El documento dice que transportan alimentos o insumos médicos, pero no hay un aval que soporte el documento”, detalló el oficial.

A la retención vehicular se debe sumar las multas que son el 50% del Salario Básico Unificado (200 dólares) y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir. El retiro del vehículo se podrá hacer una vez levantada la emergencia sanitaria.

Por resolución del COE Nacional, los sábados y domingos está prohibida la circulación de vehículos particulares (autos y motos). Las excepciones las tienen los vehículos que movilizan personal de la salud, miembros de la cadena alimentaria y demás sectores autorizados por las autoridades, los cuales deberán presentar el respectivo salvoconducto y sus ocupantes las credenciales laborales.