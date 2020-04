1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Abril 2020

Como resultado del operativo conjunto que se realiza diariamente en la ciudad para el control del cumplimiento de las restricciones vehiculares, entre la tarde y noche de ayer y esta mañana se emitió 334 multas y 48 vehículos fueron retenidos.

“De lo que va de la emergencia, tenemos 3.850 multas y 452 carros detenidos. Hacemos operativos y controles permanentes. La gente tiene que entender que no los vamos a devolver de termine la crisis. Si es necesario, le he dicho al Vicepresidente y creo que es oportuno; las Fuerzas Armadas necesitan movilización. Si decretan el estado de movilización estoy de acuerdo que los vehículos que se retienen de quienes no quieren entender que deben quedarse en casa, salir excepcionalmente y no abusar del salvoconducto, sean puestos a disposición de las FF.AA”, señaló el Gerente General de la ATM sobre la cantidad de infractores a la restricción vehicular.

Por resolución del COE Nacional, los miércoles pueden circular los vehículos cuya placa termine en 5 y 6. Las excepciones las tienen los vehículos que movilizan personal de la salud, miembros de la cadena alimentaria y demás sectores autorizados por las autoridades, los cuales deberán presentar el respectivo salvoconducto y sus ocupantes las credenciales laborales.

“Esto no es un juego, es una catástrofe y hay quienes no lo están entendiendo. A uno le puede molestar; estas medidas restrictivas generan críticas o molestias. Hay que entender que el esfuerzo que realizan los médicos salvando vidas y de quienes están en las calles controlando como policías, militares, agentes de tránsito sea en vano simplemente por la viveza criolla”, agregó.

La multa consiste en el 50% del Salario Básico Unificado (200 dólares) y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir. El retiro del vehículo se podrá hacer una vez levantada la emergencia sanitaria.