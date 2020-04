1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Abril 2020

El gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), Andrés Roche, informó que a una semana de la restricción vehicular que permite que los vehículos particulares (autos y motocicletas), circular una vez por semana, se registró un repunte en la circulación vehicular en las calles.

“Tenemos 5 sectores donde hacemos el conteo de vehículos, no son interpretaciones. Por citar un ejemplo, en el Puente de la Unidad Nacional, en comparación con otros lunes -incluyendo el 6 de abril- cuando comenzó la restricción de dos dígitos- se vio un aumento de 1.700 carros que ingresan por ese sector”, lamentó la autoridad.

Por este motivo, Roche hizo un llamado a los centros de abastos para que se sumen con el control y no permitan el ingreso a los vehículos cuyas placas no estén autorizadas para circular de acuerdo con el cronograma emitido por el COE Nacional. “Vamos a endurecer cada vez más los controles ya que sigue el abuso de los salvoconductos, este documento es personal y es para las personas que están en el sistema de salud o la cadena alimenticia”, enfatizó.

“No podemos abusar ni dar vía libre a que la gente propague el virus de esta manera, por eso son los controles y van 217 vehículos retenidos desde la semana pasada; estos están en los CRV y no serán devueltos hasta que termine la emergencia sanitaria. Estamos en estado de emergencia, de ser el caso, las Fuerzas Armadas podrán utilizar los automotores para cualquier movilización”, anunció.

Criticó que el mal uso de salvoconducto se da para que sea un tercero, y no el trabajador de los sectores autorizados quien se movilice por las calles infringiendo las disposiciones de las autoridades y exponiéndose y exponiendo a la ciudadanía a la enfermedad. “No se puede abusar ni exponer a la ciudadanía a la Covid. Hay que colaborar y no circular cuando no corresponde”, señaló.

Durante el fin de semana, cuando estaba totalmente prohibida la circulación se emitió 398 citaciones y se retuvo 120 vehículos (entre autos y motocicletas). La sanción a esta infracción es del 50% del SBU (200 dólares) y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir.