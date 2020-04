1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 09 Abril 2020

Circulaban sin respetar el último dígito de la placa y hacían mal uso del salvoconducto lo que fue constatado en el operativo realizado en la vía Perimetral, en las inmediaciones de Trinipuerto.

Este control fue organizado con las FF. AA. elementos de la Policía Nacional y agentes de la ATM. Los vehículos cuyas placas no correspondían al dígito autorizado para circular los jueves (7 y 8) fueron retenidos y conducidos a los Centros de Retención Vehicular. La infracción corresponde al 50% del Salario Básico Unificado (200 dólares) y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir, más el pago diario de parqueo.

Andrés Roche recordó que la ATM monitorea el flujo vehicular de manera permanente, por lo que, desde el lunes 6 de abril, cuando inició la restricción de circulación de dos dígitos por día, se pudo observar el incremento de paso de vehículos. “Por ejemplo, en el Puente de la Unidad Nacional se pasó de 7.000 vehículos a 8.180 carros, es decir que se incrementó 1.100 automotores y esto se da por los salvoconductos, que en algunos casos existe un abuso y mal uso de estos documentos”.

La autoridad enfatizó que ese permiso es para el dueño del vehículo o de la empresa para la que preste servicios, siempre y cuando esté dentro de los sectores autorizados para circular (salud, exportación, cadena alimenticia, servicios básicos, entre otros). “No es que contraté a un tercero para que me lleve y me traiga, eso no es correcto, ya que irrespeta el sistema de placas”, expresó.

“Estos números tienen que bajar, no podemos abusar de este sistema. El salvoconducto si bien se baja de la web, pero los Agentes Civiles de Tránsito lo validan. Los conductores, en el caso de particulares, deben presentar sus credenciales del trabajo y en el caso de empresas, el RUC porque ahí consta la actividad de la empresa. En casos de emergencia y fuerza mayor hasta hemos prestado patrullas para ayudar”, expresó.

El Gral. Lalama agregó que una tercera causal para la retención del vehículo es la violación del toque de queda establecido por las autoridades nacionales, de 14:00 a 05:00. “Los operativos se mantienen de forma permanente, hemos establecido 25 puntos en la ciudad donde los agentes pueden proceder a la retención del vehículo. En caso de reincidencia, el vehículo permanecerá detenido hasta que culmine la emergencia y se deberá cancelar los costos de garage”.

Para casos de emergencia Roche indicó que deben utilizar los taxis que circulan de acuerdo con el último digito de la placa y dentro del horario antes del toque de queda. Además, la ciudadanía puede utilizar los buses de las 11 Rutas de la Salud cuyo horario es de 06h00 a 23h00. Tanto buses como taxis cuentan con los kits de desinfección que incluyen amonio cuaternario, que debe ser rociado en la unidad cada 3 horas y alcohol para los usuarios, recordó la autoridad.