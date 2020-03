1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 19 Marzo 2020

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, a propósito del incidente registrado ayer en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en tono firme defendió su decisión de no dejar aterrizar un avión de Iberia procedente de Madrid que venía a recoger 200 turistas, decisión que ha sido cuestionada por autoridades gubernamentales.

"Se tratan de vidas...Yo protejo vidas, yo protejo a Guayaquil, otros votos', dijo la alcaldesa.

Según Viteri, por orden de ellos la provincia estaba cerrada, el propio vicepresidente de la República dijo: "Nadie entra, nadie sale. En la mañana del jueves hablé con el vicepresidente y el ministro y les dije que por qué iba aterrizar un avión que viene de Europa en Guayaquil, a la ciudad con mayor brote de la epidemia en el país. Se los advertí en la mañana, les dije que no voy a permitir que a mi ciudad, a los guayaquileños los arriesguen con su irresponsabilidad, si ustedes hacen eso, y se los dije en la mañana (jueves), yo bloqueó el aeropuerto de Guayaquil...".

Sobre la investigación iniciada por la Fiscalía, su respuesta fue categórica: "Haré lo que sea necesario para defender a mi ciudad para eso me eligieron, para eso estoy a la cabeza...Yo tengo que tomar decisiones, y las decisiones pueden parecer muy duras, pero tomaré todas las decisiones, por muy duras que sean, para que a Guayaquil no la traten como una ciudad donde no pasa nada".

"Aquí tengo que defender a mi ciudad, y haré todo lo necesario para vigilar y proteger a la ciudad de Guayaquil. Hagan lo que quieran, enjuicienme como les de la gana, ya me llamó la Policía. Hagan lo que quieran conmigo, mientras yo esté aquí, aquí no entran de otros países, en una ciudad que registra la presencia más fuerte del coronavirus".

"Otros están en campaña, yo protejo vidas", sentenció la alcaldesa. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa