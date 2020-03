1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Miércoles, 18 Marzo 2020

La alcadesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, enfatizó la tarde de este miércoles, que ella es la única responsable de impedir el vuelo de Iberia que venía de Madrid con 11 tripulantes que supuestamente iban a pernoctar en la urbe. "Asumo todas las responsabilidades y lo haré una y mil veces para defender a la ciudad".

Explicó que hace varios días la Avición Civil comunicó que solamente hasta las 00:00 horas del martes 17 de marzo, podía ingresar aviones comerciales al país; ademas el día de hoy 18, ante la emergencia sanitaria que vive Ecuador, el vicepresidente anunció que la povincia del Guayas (la que mayores casos de coronavirus tiene) quedaba practicamente sitiada. 'Es decir que no podíamos ni salir ni entrar'.

'Entiendo la decisión del Gobierno y la comparto. Somos la provincia que tiene mayores contagios, debemos evitar que se siga propagando, por eso pregunto ¿por qué el mismo Ejecutivo autorizó que el aterrizaje de un avión proveniente de Madrid con 11 tripulantes para que se queden en Guayaquil en un hotel?'.

Para la alcaldesa, esa decisión fue 'lamentablemente' criminal e irresponsable. Recordó que el paciente cero vino de Europa.

'Yo el día de hoy le dije al ministro de Transporte y al vicepresidente que a mí me toca defender a Guayaquil y que aquí no iba a ingresar ningún avión y peor quedarse gente. Les advertí que si pasaba, me iba a tomar la pista de aterrizaje y lo hice (...) Me tome las pistas con los carros que tuve que tomar', aseveró al tiempo que instó al Gobieno a 'hacer el show' que quisieran.

Mencionó su rechazo por traer a los extranjeros hasta Guayaquil, ciudad donde el virus se ha propagado rápidamente. "Hagan en el teatro que quieran. Ustedes tienen a 200 europeos en el Aeropuerto de Guayaquil exponiendo al personal y a esta ciudad que es la más afectada”.

Asimismo, denunció que el Estado pretende militarizar el aeropuerto para logra el objetivo de ingresar el avión proviniente de Europa.