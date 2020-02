Alcaldesa Viteri:'Posee una voz maravillosa'

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 28 Febrero 2020

Su melodiosa voz entonando el Ave María, cautiva desde diciembre a los peatones de la Avenida 9 de octubre. En ese mes la canción Noche de Paz entonada por esta joven mujer venezolana emocionó a muchos. Se llama Aryadna Del Mar Palacios Castillo, de 19 años, está embarazada de 37 semanas y se prepara a dar a luz en Guayaquil, 'una tierra a la que estoy muy agradecida'.

Comenta que cuando empezó a cantar en la calle, en diciembre, las canciones navideñas despertaban sentimientos entre los transeúntes. "Venían llorando, porque esa música les recuerda muchas cosas y no sólo me ayudaban con algo, también me daban abrazos", recuerda con alegría Aryadna, quien ya se está preparando para ser madre por primera vez.

Alcaldesa Viteri: 'Posee una voz maravillosa'

Fue la grabación de un aficionado que se hizo viral en redes sociales y que llegó hasta la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, quien anotó a través de su cuenta en Instagram: "El talento en pleno centro de Guayaquil. La queremos ubicar, está embarazada y posee una voz maravillosa"

Y la ayuda empezó a llegar. En el Palacio Municipal, este viernes 28 de febrero, David Harutyunyan director de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, mantuvo un diálogo con ella para conocer su situación migratoria y desde luego el futuro alumbramiento de su hija. Además, la oyó cantar en directo, destacando que "tiene buenas bases en su preparación académica y que sus estudios deben continuar. Es muy pronto para confirmar su inclusión en la Orquesta, el tiempo lo dirá."

Harutyunyan considera una situación injusta por la que está pasando la futura madre y que son muchos los artistas en el mundo en similares condiciones. Que la ayuda que le podamos brindar será no sólo para ella sino también la futura ecuatoriana que está por nacer, mencionó el Director de la Filarmónica municipal.

A través de la Dirección de Salud se encaminó la asistencia inmediata y gratuita para Aryadna, quien, junto a Luis Méndez, su esposo, acudieron al Hospital del Día Samuel Ratinoff a una consulta gratuita en ginecobstetricia. El Dr. Elías Alvear evaluó su estado de gestación: "tiene un embarazo a término, con 37 semanas; la presión de ella está bien y los latidos de la bebé están en los parámetros normales, hemos enviado algo de medicación y el próximo control será en una semana, porque el parto se puede dar en cualquier momento".

Un segundo chequeo se efectuó en la Unidad Médica de Servicios de Imágenes Ecográficas, donde la Dra. Karem Kontong hizo el monitoreo de la bebé. La galena determinó que los latidos, movimientos, el tamaño, el peso, la placenta madura, indican que la niña está en condiciones de nacer por parto normal. De lo que la joven está muy agradecida, ya que las atenciones y trato recibidos durante los chequeos fueron adecuados y muy buenos, recalcó.

Determinación y coraje

Para la talentosa joven soprano, recibir esta ayuda en los días previos a su alumbramiento significa mucho dentro de sus necesidades, ya que quedó huérfana de padre y madre el año anterior y, precisamente esa tragedia y su secuela de carestía, fue lo que la decidió a buscar mejores días junto a su esposo en Ecuador, dejando su natal Venezuela.

Fueron ellos quienes cultivaron su talento desde los 4 años, hasta conseguir graduarse en el Conservatorio de Caracas, además de pertenecer a la Orquesta Sinfónica. Su tragedia familiar y las condiciones de su país la empujaron a la aventura de viajar durante 8 días hasta llegar en agosto de 2019 a Guayaquil, donde las cosas no le han resultado nada fáciles. Fue aquí cuando se enteró que sería mamá: "...muy difícil, a veces comiendo algo pelado (sólo arroz) y una vez al día, con suerte, dos. Sin las revisiones médicas completas en mi embarazo...", sus ojos se humedecen al recordar y lo trata de disimular con una sonrisa.

Cuenta Aryadna que en diciembre iban a sacarlos de la vivienda que alquilaban junto a otros compatriotas, fue ahí cuando decidió irse a cantar a la calle y en el soportal de la Av. 9 de octubre y Calle Chile, donde se sintió más a gusto; los transeúntes y vecinos de los locales cercanos la apoyaron enseguida al reconocer su talento. "Ese mismo día saqué el dinero para el arriendo y para comer mejor; me fue muy bien y desde ahí he venido siempre, unos días algo mejor que otros, pero siempre con el reconocimiento de los guayaquileños", recuerda la joven soprano, a quien sus conocidos en esa esquina no dudan en regalarle aplausos por sus interpretaciones y mucha gente se queda escuchándola y buscando en sus bolsillos alguna moneda para ayudarla.

Quienes la escuchan al pasar por el boulevard quedan enganchados con las melodías y consideran que su talento debe ser apoyado aún más. Ella, quien también entona melodías en otros géneros, como balada y pop, es además percusionista y aspira continuar cultivando su talento.