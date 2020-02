1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 10 Febrero 2020

“Si no tenemos números, no vamos a saber si el plan funciona o no. Tenemos que tener números. ¿Con qué empezamos, con qué terminamos?...”, refirió la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, la mañana de este 10 de febrero durante la reunión de monitoreo y evaluación del plan Más Seguridad.

Al respecto, continuó Viteri, el Municipio está realizando reuniones con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), para que esta facilite estadísticas, que se puedan comparar con las cifras que tiene la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno y el 911. “Y poder llegar a una conclusión certera respecto de los números”, añadió.

El subcomandante de Policía de la Zona 8, Jhonny Mora, explicó que se están realizando operativos conjuntamente con la Autoridad de Tránsito Municipal, para controlar la circulación en ciertos horarios de dos personas de sexo masculino en moto. Sin embargo, añadió, aún está en análisis la posibilidad de ampliar el horario de la restricción.

“Lo que no se mide, no se mejora. Y hacer las cosas sin el correcto análisis, es posible que vayamos a hacer un gasto de recursos innecesario", mencionó Mora.

Por su parte, la fiscal provincial del Guayas María Villagómez Oñate, aseguró que el Consejo de la Judicatura lleva investigaciones a jueces y fiscales sobre sus actuaciones en base a la denuncia ciudadana de sospecha de un fallo incorrecto.

Las investigaciones más comunes, señaló, son por atrasos en el despacho de expedientes. Sin embargo, no dijo la cantidad de jueces que están siendo investigados, pese a ser consultada al respecto. (Expreso)