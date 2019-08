1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 13 Agosto 2019

Tras permanecer 60 días cerrada la Prefectura del Guayas, pero sin descuidar los frentes de trabajo que mantiene la entidad, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, anunció hoy que la Prefectura será reabierta mañana.

Morales dijo que no fue fácil cerrar las puertas de la Prefectura, "fue complicado, es complicado cerrar las puertas de la casa". Cuando yo llegué a la Prefectura me encontré con 2.000 dólares en la cuenta y con un presupuesto comprometido en un 98 %.

Además, se evidenció que 17 millones de dólares no se pueden recuperar, porque eran empresa que participaban en los contratos, cobraban el anticipo y desaparecían. "Oh sorpresa", se las rastreaba y no aparecían ni en la Superintendencia de Compañías ni por ningún lado.

Morales dijo que la gente lo eligió para hacer cosas, le solucione sus problemas y les de bienestar, también para que no permita pillerías, pero aclaró que tampoco fue elegido para ser fiscal, las irregularidades que se encuentren serán canalizadas a la Contraloría.

Mencionó que han sido separadas 683 personas de la Prefectura, esto -dijo- genera un ahorro anual de 12 millones de dólares. Al inició de su gestión, el 15 de mayo del 2019, se encontró con 2.267 empleados, al 31 de julio del 2019, estamos con 1.578 empleados. "Ya no hay sobrepoblación, ya no hay duplicidad de funciones".

Anticipó que la próxima semana (martes) dará una rueda de prensa para informar lo que ha encontrado la empresa Deloitte en la auditoría que hizo. Desde ese día -dijo- arrancará su gestión con las puertas cerradas.

También advirtió, además del poco presupuesto disponible, tiene a cuatro cantones de la provincia del Guayas, a punto de declarar una emergencia sanitaria, que no tienen agua potable, el agua sale de los pozos y estos están colapsados. (I-jt)