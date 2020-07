Conmemoración de los 485 años de fundación de la urbe

En 1992 a León Febres Cordero le tocó reconstruir Guayaquil, tras la plaga roldosista que corroyó la urbe; a Nebot, desde el 2000, la historia le reservó el privilegio de ejecutar la gran transformación de la ciudad en medio de otra peste más destructiva, el correísmo; Cynthia Viteri, alcaldesa desde mayo del 2019, el destino le tenía preparado la mayor de las pruebas: la pandemia del covid. Un enemigo mortal, microscópico y desconocido. Nunca antes la ciudad había enfrentado una calamidad de tal calibre. Hoy tenemos más de 10.000 guayaquileños menos por culpa del virus. No es la primera vez que la ciudad sufre estos embates. Guayaquil ha sido destruida y refundada varias veces, ha triunfado siempre sobre la adversidad. No solo ha enfrentado a piratas en sus inicios, también batalló contra los incendios, y las pestes tampoco fueron ajenas a los guayaquileños. Guayaquil siempre ha resurgido de las cenizas, ese siempre ha sido su espíritu rebelde: renacer y crecer con mayor esplendor, equidad y obras. Las cicatrices de la pandemia aún no se han cerrado, pero no es nada que no se pueda superar. Pasamos de ser el epicentro de las críticas de una plaga global, a ser la ciudad referida por la prensa mundial como un ejemplo a seguir en la lucha contra el nuevo coronavirus. Este momento ayuda a otras urbes del país, incluida la capital, en medicinas, insumos, equipos médicos y personal profesional. Esa es Guayaquil: solidaria. La ciudad puerto nunca volverá a ser la misma. Es cierto, pero la esperanza y su lucha incansable por alcanzar la prosperidad de sus habitantes están intactas. Hoy en la conmemoración de los 485 años del proceso fundacional de la ciudad, teniendo presente que el virus no se ha ido, es el instante exacto para aplaudir el trabajo, liderazgo, valentía y humildad de la mujer que con inteligencia ha sabido mantener a flote a toda una ciudad en medio de esta tormenta.