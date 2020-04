1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 16 Abril 2020

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, manifestó este jueves que se debe tratar que el COVID-19 cause las menores muertes y daños posibles al país para salir lo más rápido a una normalidad relativa.

Y dice relativa porque considera que el mundo ya no será el mismo, debido a que la enfermedad pasará pero las secuelas económicas, financieras y sociales quedarán, más aún en un país como Ecuador que estaba 'semi-moribundo' y se va a ir agravando con cada día que pase de la emergencia sanitaria.

Como líder del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, dijo por otro lado que el movimiento apoya la solidaridad pero no más impuestos, "no se puede disfrazar de fideicomiso un tributo". El presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que se utilizará para luchar contra el coronavirus pero el ministro de Producción dijo que era para otro fin y eso "no apoyaremos".

En tanto, recomienda que se establezca un acuerdo social y solidario para darle plazos a quienes quieran donar o prestar, explicando con detalle cómo se daría esta medida. Nebot no está de acuerdo con que cada vez que haya una necesidad de plata en el país, esta se le quiere sacar al pueblo sin darle opciones. (PMB)

Video de Teleamazonas