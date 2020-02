1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 10 Febrero 2020

Una entrevista incisiva, con temas de fondo, fue la protagonizada por la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri, en el programa Veraz, que conduce Carlos Vera, en canal uno. A ratos dura, confrontativa, también indignada, implacable contra los delincuentes, pero decidida, y muy clara en las metas que le exige liderar a una de las ciudades más populosas del país.

También dijo que es de cobardes usar como escudos a la alcaldesa de Guayaquil para una guerra de egos electoral y política. Cosa de cobardes, y no me cansaré de decir que cada vez que sea un cronista, periodista, o el papa, que escriba sobre la mujer de manera despectiva, yo saldré a decirlo con la misma libertad que lo digo ahora".

"Basta de usarme dentro de esta vindicta electoral tratándome de apuntarme para dispararle a (Jaime) Nebot, eso es lo que hacen cuando me critica.

'No se esconda detrás de mis pantalones

para disparle a Nebot'

Mostrar el rostro de delincuentes

En el tema de la seguridad ciudadana Viteri no se anda con amagues. "Siempre, siempre, elegiré los derechos de las víctimas a los derechos de los delincuentes como por ejemplo mantener en secreto sus identidades. Si ese es un derecho para los delincuentes hay que quitarle ese derecho. Si la ley no lo hace, lo tiene que hacer la autoridad que está al mando de la ciudad que debe proteger".

Fue categórica. Los rostros de los delincuentes cogidos en delito flagrante serán mostrados al público

Ni copia ni tatuin

"No soy copia ni tatuín de nadie", le espetó a Carlos Vera, al responder una incómoda pregunta en el sentido de que la popularidad de la alcaldesa hace sombra a la labor del exalcalde Jaime Nebot o una eventual candidatura de este. "No terminan de entender, yo soy distinta, soy mujer, él es hombre, a él le gustan las palmeras, a mí los árboles, yo soy la alcaldesa de Guayaquil, él es el exalcalde, él va al baño de pie, yo no. Entonces, las cosas se deben entender en su real dimensión".

Hombrecitos...

La alcaldesa refirió que a ella no le hace el más mínimo bulto que diario Expreso se dedique a hacerle seguimiento a su gestión. A manera de reflexión dijo: "Hay uno que otro, no le voy a poner nombre, hay uno que otro hombrecito, sentado detrás de grandes escritorios que creen que pueden dirigir una sinfónica sin haber visto jamás una partitura, que si los voy a escuchar o si les hago caso, cuando no tienen la mínima experiencia de haber estado en medio del lodo con los más desvalidos. ¡Por favor! Es fácil sentarse y hacer la crítica".

La carta de una madre

Frente a los ataques de los periodistas Simón Espinoza y José Hernández, y que mereció una respuesta contundente de parte de su mamá, Leonor Jiménez,mencionó que su familia es "tremendamente unida" y que está acostumbrada a defenderse sola. Esto a propósito de que ningún miembro de su partido político salió en su defensa.

Para Viteri esos fueron "vergonzosos susurros" que criticaban a una mujer, alcaldesa de una ciudad, por defender a una ciudad lo que el Gobierno se le había cogido, desde junio de 2017 a septiembre del 2019

En la entrevista, sin duda, afloró la vena de lidereza de la alcaldesa, no en vano goza de una alta aceptación popular por arriba del 63 %. Dice que con una mano construye y con la otra rescata a jóvenes de la adicción de las drogas, llevando la acción social municipal a otra dimensión.

En palabras del periodista, el reto que tenía Cynthia Viteri al llegar a la Alcaldía era muy alto, tras las exitosas gestiones de sus antecesores, pero después de 9 meses de administración se puede decir que esa vara no le ha quedado grande. (jtr)