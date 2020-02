1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 05 Febrero 2020

Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, es hasta el momento nuestro único candidato a la Presidencia de la República, nuestra única carta, nuestro único orgullo, que puede cambiar una vez haga su pronunciamiento personal manifestó hoy en Radio Fuego la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

Viteri alabó la personalidad de Nebot: "Es un hombre de resoluciones y con un gran corazón".

También dijo que ella es parte de ese gran conglomerado guayaquileño que admira la labor y la dedicación de Jaime Nebot y de León Febres Cordero como alcaldes. "Que somos iguales, no. Que hacemos lo mismo, no. Actuamos de diversas formas. Nebot fue el gran constructor, León el gran ordenador de la ciudad. A mí me toca llegar al corazón y la vida de la gente". (jtr)