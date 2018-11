1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Jueves, 08 Noviembre 2018

Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio, manifestó que la depuración del padrón electoral no acaba con la cesación de funciones del actual CNE transitorio, que será en cuestión de días, por lo tanto, esta tarea debe continuar. La cantidad eliminada llega a los 131.000 registros, ahí constaban guerrilleros colombianos con cédula de identidad ecuatoriana; ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana y cubana que no cumplieron los requisitos; también se encontró un número de personas decesadas; incluso personas con doble cédula, y por otro lado, había centenarios que no podían estar habilitados para sufragar.

Desconoce si Julian Assange está en el padrón, aunque ya tiene cinco años asilado en la Embajada en Londres, que es territorio ecuatoriano, pudiendo ejercer su derecho al voto en el extranjero. Sin embargo, "sabemos que por nuestros registros en el Consejo Nacional Electoral está constando como ciudadano nacido en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, en Chaupicruz". (Telediario)