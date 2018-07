1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Julio 2018



La asambleísta José María Carrión, de Alianza País, durante la Sesión 525 del Pleno

No es posible que por pensar diferente nos insulten

La asambleísta José María Carrión, de Alianza País, en su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, a propósito de las desafortunadas declaraciones del exmandatario Rafael Correa que atribuyó la amargura con que actúa el presidente Lenín Moreno a su discapacidad física, se solidarizó y respaldó la resolución de la Asamblea Nacional con las personas con discapacidad.

Carrión recordó que los asambleístas de Alianza País reciben insultos permanentes. “La asambleísta (Marcela) Aguiñaga se dio la vuelta y me insultó, felizmente, solo, todos lo vimos. No es un invento mío. Jamás me he referido en términos inadecuados e inapropiados a ningún colega asambleísta...”.

En ese momento la legisladora Carrión se vio interrumpida, se dio la vuelta e increpó a la asambleísta correísta Gabriela Rivadeneira, le dijo: “Por favor respete, aprenda a respetar, sino lo aprendió cuando fue presidenta de la Asamblea, aprenda como asambleísta”.

Carrión dijo que no se puede permitir que esa sea la constante en la Asamblea Nacional. “Uno tiene que ver maravillas. Así es la vida. Oírle a la asambleísta Aguiñaga que ella rechaza las formas de violencia cuando ella me habló con sendas palabras, con insultos...”.

La legisladora pidió al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) sanción para aquellos asambleístas que han insultado.

“No es posible que una legisladora se pare e insulte porque una persona piensa distinto...”, sentenció.

"Tengo mis manos limpias", dijo Carrión. Tengo la cara limpia para por decir al país: Vamos a seguir combatiendo la corrupción, toda forma de discriminación...A mis 40 años nadie me puede señalar que me he cogido dinero del pueblo. Ojalá que todo los que hayan estado en puesto de la administración puedan decir lo mismo. Ojalá".

.@majo_carrion en el debate de solidaridad con @Lenin ,por el expresiones discriminatorias del ex mandatario Rafael Correa, denuncia que la violencia entre asambleístas es permanente; y manda a callar a @GabrielaEsPais . @eluniversocom pic.twitter.com/ewgCD172WR — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 5 de julio de 2018