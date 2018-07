1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 40% (3 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Julio 2018

Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno, recordó este jueves que no están a cargo del nombramiento de jueces ni mandan advertencias desde Presidencia como se hacía en el Gobierno anterior, en tanto no inciden en las decisiones judiciales que se tomen.

Asegura que durante 10 años persiguieron sin cesar a la gente y por eso hoy están en la paranoia de que les están persiguiendo, refiriéndose al exmandatario Rafael Correa, quien afirma que su vinculación al secuestro de Fernando Balda responde a una persecución política.

Roldán dice que hoy en día los ecuatorianos se puede sentir porque ni siquiera se persigue a los perseguidores de los años anteriores.

Sobre la posición de Nicolás Maduro y Evo Morales ante la prisión preventiva para Correa, Roldán manifestó que el Ecuador no va a permitir que presidentes de otros países descalifiquen las decisiones que se toman en las instituciones del país que actúan de manera independiente y democrática. (PMB)