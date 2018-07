Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil

Detalles Publicado el Miércoles, 04 Julio 2018

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, al referirse a la decisión de la jueza Daniella Camacho de ordenar la captura, con fines de extradición, del expresidente Rafael Correa vinculado al secuestro del exasambleísta Fernando Balda, manifestó que tiene dos lecturas sobre el tema.

La primera, si queremos una justicia verdaderamente independiente dejemos que los jueces y fiscales actúen con independencia. A ellos les corresponde los procesos y hablar a través de las providencias.

Ahora, lectura dos, sobre la prisión preventiva. Cuando a un ciudadano le imponen una medida cautelar, que no es una prisión preventiva, e incumple esa medida, por ejemplo: presentarse ante un juez; se arriesga a que el juez -como efecto ha pasado- cambie la medida y ponga prisión preventiva. "Eso es lo que pasa en los procesos todos los días, de manera que el expresidente (Rafael Correa) habrá tomado en consideración el riesgo que corría al no presentarse a cumplirse la medida cautelar".

Consultado sobre la posición de Correa que argumenta que es un perseguido político, Nebot dijo que esa es su apreciación (la de Correa)".

Dijo que ha venido luchando desde hace mucho tiempo por la independencia de las Funciones del Estado, y la Justicia no puede escaparse de eso. "Tiene que haber una justicia que no persiga, que no solape, que combata la impunidad -sancionando con rigor-, sin temor ni favor". (Radio Huancavilca)