Alfredo Pinoargote, comentario

Detalles Publicado el Lunes, 28 Mayo 2018

"La recuperación de lo robado al pueblo". El periodista Alfredo Pinoargote, en su comentario de apertura de semana, manifestó que "la recuperación de lo robado en la década ganada por el crimen organizado dentro del Estado es un clamor nacional".

Ahora, base fundamental para que una Ley de Extinción de Dominio sea efectiva y no quede pintada en la pared es que no se exijan sentencias penales condenatorias, sino que se procedan a la incautación apenas se tengan noticias de bienes o activos, cuyo origen no haya sido justificado por personas en procesos de delitos contra el Estado o tráfico de drogas".

Según Pinoargote, es importante que no se espere "por sentencias que llegan tarde, mal o nunca, dando tiempo a ocultar lo mal habido o a lavarlo como nueva inversión exenta de impuestos. La ciudadanía se espera se cumpla la palabra presidencial y la Asamblea haga su deber...". (Ecuavisa)