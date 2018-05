1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 09 Mayo 2018

El viceministro de Turismo, Carlos Larrea Crespo, habló sobre el Rally Dakar que se llevará a cabo el próximo año en Ecuador el cual beneficiará al país en materia económica. "Habíamos sido invitados en muchas ocasiones pero nunca se había aceptado", dijo.

La carrera no sólo podrá dejar un ingreso aproximado de 150 millones de dólares en la economía, sino que permitirá exponer al país ante el mundo, debido a que la carrera es vista por más de 190 países. La carrera abre la posibillidad de que el mundo conozca las virtudes que tiene el Ecuador.

Sobre el turismo en Esmeraldas, recordó que el problema no es en toda la provincia sino que está focalizado en la frontera, no obstante trabajan con el experto mexicano en crisis, Miguel Rico, para retroalimentar los conocimientos en seguridad turística y no afectar el turismo nacional

Por otro lado, manifestó que están evaluando la pertinencia para ejecutar el seguro para turistas que visiten el país y que esto no interfiera en la competitividad del Ecuador. (PMB)