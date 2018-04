1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (3 Votes)

"El ofrecimiento (de las FARC), yo puedo dar fe de que hubo", dice Fabricio Correa, hermano mayor del expresidente Rafael Correa. Fueron 100.000 dólares que ofrecieron las FARC a la campaña de su hermano, a través del coronel Jorge Brito. Y da santo y seña de ese ofrecimiento en entrevista con periodistas de Radio Atalaya de Guayaquil.

Relata que "estando él en la oficina de Rafael, en el quinto piso del edificio de la Torre Whymper, en Quito, el coronel Jorge Brito me dice: Fabricio hay una gente que quiere aportar un billete para la campaña...Le dije hermano, ahorita no te puedo atenderlos, dime cuándo los visito porque yo ya tengo una cita, y me responde, no hermano, tiene que ser ahorita, nos están esperando...".

Me insistió tanto que le dije que me facilitará el transporte para ir. "Entonces a lo que bajo estaba parqueado en la acera del frente un Trooper, de esos viejos, celeste grisáceo, nos sentamos en el asiento de atrás, iban dos jóvenes, el conductor y el copiloto. Brito me dice: se trata de las FARC, las FARC están bien agradecidas con tu ñaño porque él no las considera guerrilleros ni narcotraficantes ni terrorista sino un grupo subversivo, insurgentes, casi que Boy Scouts".

"Ellos quieren que tu ñaño gane y quieren aportar 100.000 dólares a la campaña". Ya para esas alturas estaba clarito que los dos jóvenes que nos acompañaban eran de las FARC, y que eran de aquellos que venían a descansar a Ecuador y que escuchan para dar testimonio”.

Ahora, tampoco quería yo a las FARC de enemigos. Y le digo: "Jorgito me ha conmovido, sinceramente, el ofrecimiento de las FARC, pero como usted ve me está yendo bien en la recaudación, y creo que ellos necesitan más el billete, dígales que le agradecemos bastante y déjeme en la esquina, y me le bajé".

Dos días después le conté a Rafael y me dijo que por qué no le había consultado, y le respondí: "Que te voy a estar consultando eso se rechaza de plano".

Pero como Ecuador es chico, me enteré que Brito había ido a tocar otras puertas. También recordó que el expresidente Alvaro Uribe, de Colombia, en una cumbre, confrontó a Rafael y le leyó los correos que se encontraron en la laptop de Raúl Reyes, abatido en Angostura, "y ahí sale que el que recibe el aporte (100.000 dólares) es el 'comandante Juan' que era el nombre clave de Gustavo Larrea...".

Hoy, Gustavo Larrea es el cerebro del presidente Lenín Moreno. También Correa recordó que el aporte no era para Rafael, era para el binomio Rafael-Moreno.

Para Fabricio Correa se abrió la Caja de Pandora que es la guerra contra la narcoguerrilla, porque se sabe cómo comienza, pero no cómo termina.

Hay mucha especualción del monto ofrecido o entregado, pero "yo lo que puedo dar fe es que sí me ofrecieron por parte de las FARC, pero yo me negué".

Mencionó que el comandante de la Policía que estaba en Sucumbíos para la fecha en que ocurrió lo de Angostura, luego fue jefe de seguridad de la familia Correa, me contó durante un almuerzo de cómo hacía los viajes el ministro de Gobierno, en la madrugada lo iban a ver en una canoa motor los guerrilleros y se lo llevaban al campamento. "Ecuador es chiquito y somos chismosos". (Radio Atalaya)