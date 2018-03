1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 89% (8 Votes)

Miércoles, 28 Marzo 2018

En diciembre de 2016 se registró un atentado contra el director del sitio web ecuadorenvivo.com, Alfonso Pérez Serrano, cuando se movilizaba por la ciudad de Quito y fue chocado por otro automóvil. El hecho trascendió cuando al bajarse del vehículo -para ver que había ocurrido- fue golpeado por dos sujetos mientras un tercero grababa lo que allí sucedía.

Tal acción fue denunciada al momento y los autores fueron retenidos momentáneamente. Ahora, tras pasar el tiempo fue develada la grabación de la "golpiza" que recibió Pérez Serrano y que a juicio del abogado Ramiro García fue un "crimen de lesa humanidad", debido a que se determinó que fue cometido desde una estructura gubernamental en violación de los derechos humanos de un ciudadano por pensar distinto.

El director del portal, mediante una rueda de prensa ofrecida este miércoles, manifestó que pudo haberse quedado en su casa para no ser víctima de un nuevo atentado que terminara su vida pero prefirió no hacerlo para lograr justicia, no solo por él sino por todas las personas que fueron perseguidas por el anterior Gobierno.

Ante ello solicitó al Estado medidas de protección a su persona, debido a que a partir de hoy entregará pruebas sobre las personas que estuvieron tras su ataque, a fin de llegar hasta las últimas consecuencias, al sostener que "al final de túnel se encuentran hombres de altísima peligrosidad como Rommy Vallejo y Rafael Correa".

"Pido que investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas contra mi persona y todos los ciudadanos", sentenció. (PMB)