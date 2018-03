1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 22 Marzo 2018

En el programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, que se transmite los martes por Telesucesos, que contó con la participación de los constitucionalistas Rafael Oyarte e Ismael Quintana, y con la conducción del doctor Ramiro García, presidente del CAP, se analizó el momento constitucional que vive el país.

Se partió revisando la destitución del presidente de la Asamblea, hecho que se inscribe dentro de las facultades propias del legislativo. Sin embargo, el debate se centró en el reemplazo de quién debe subrogarlo o reemplazarlo.

Según la Constitución la Asamblea elige a sus dignidades y comisiones; en ésta se señala que el presidente será subrogado por el primer vicepresidente; sin embargo, no se dice si el reemplazo es definitivo o no, o hasta completar el período. Solo se menciona que en ausencia definitiva lo reemplazarán los vicepresidentes, en su orden el primer y el segundo; no dice hasta cuándo.

Es diferente a lo que se señala en cuanto al presidente de la República que dice claramente hasta el final de período, manifestó el doctor Rafael Oyarte, quien recordó que en 2009 el legislador definió que el primer vicepresidente de la Asamblea, ante ausencia temporal o definitiva del presidente, lo reemplazará siempre de modo temporal, es decir hasta que se nombre el reemplazo definitivo para completar el período. Esa fue la opción que tomó Alianza PAIS, nos puede gustar o no, remarca el constitucionalista.

Mientras desde el sector correísta se dice que esto es ubicar a la ley orgánica por encima de la Constitución, el doctor Quintana manifiesta que la ley desarrolla lo señalado en la Carta Magna, la aclara no la contraviene. Se define que el reemplazo del presidente con el vicepresidente se hace hasta que el pleno de la Asamblea sesione y nombre a su reemplazo.

El especialista no encuentra visos de inconstitucionalidad, además porque en la sesión de ese día se decidió remitir el caso a la Corte Constitucional, ya que si se esperábamos respuesta de ésta vía acción de interpretación con seguridad tendríamos hasta otro presidente de la Republica.

En cuanto a lo que puede hacer o no el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se indicó que éste asume todas las facultades que le corresponden al titular, salvo la diferencia de que el Transitorio puede cesar a las autoridades control.

El doctor Oyarte señaló que en la Consulta Popular se votó que se constituya un Consejo Transitorio con facultades de evaluar a todas las autoridades que nombra el Consejo; no se deben reducir las facultades de este Consejo. Se recordó cómo se nombraron a las autoridades de control a dedo, sin méritos para que ocupar algunos cargos.

Por su lado el doctor Quintana sostiene que la labor del Consejo Transitorio debería empezar para administración de justicia. Se debe intervenir al Consejo de la Judicatura para que en lugar de dedicarse a perseguir a jueces se centra en nombrar magistrados calificados, solo así se corregirán los problemas del sistema judicial, ya que si se empieza la revés, dejando de lado el tema judicial, el Consejo quedará debiendo al país.