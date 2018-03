Oswaldo Jarrín, exministro de Defensa

Detalles Publicado el Jueves, 22 Marzo 2018

El exministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, sostiene que lo suscitado en la frontera norte era previsto tras los procesos de paz que se estaban desarrollando en Colombia con sus guerrillas ELN, FARC y Clan del Golfo, que traerían consigo una amenaza de carácter híbrida y mutante al sus disidentes buscar de unirse para oponerse a los acuerdos de paz establecidos, por lo que vivido ahora en el país responde a una forma de pretender controlar a la población en territorio ecuatoriano.

A su juicio, en Ecuador existe una cadena de errores de carácter político y estratégico en contradicción a lo que corresponde a la seguridad nacional, puesto en evidencia desde el 27 de enero, cuando se decretó un estado de excepción que ha sido bien llevado pero no se ha contado con la determinación de una autoridad que represente y tenga la representatividad del Presidente de la república para conducir las operaciones, tomar decisiones, integrar las informaciones y que no haya cantidad de actores que, por hacer bien dentro de sus instituciones, no permiten la determinación de una estrategia adecuada.

Por lo que llama a la conformación de un mando integrado, mediante la designación de un comandante que establezca ese nexo político estratégico con el ministerio de Defensa y el presidente, en cuanto a la dirección y responsabilidad de las acciones a ejecutar en la frontera.

El general Jarrín se muestra en desacuerdo con el planteamiento de unificar las fuerzas con Colombia, debido a que eso implicaría participar en el conflicto interno de la nación vecina con los grupos insurgentes producto del acuerdo de paz. Una cosa es cooperar y llegar a acuerdos para restablecer la normalidad y paz de la zona, y otra es sumarnos como alianza en fuerzas para hacer una tarea que nos corresponde. (PMB)