Detalles Publicado el Jueves, 01 Febrero 2018

El alcalde Jaime Nebot, al comentar la consulta popular que se celebrará el 4 de febrero próximo, manifestó que el desarrollo sustentable es la meta, "explote los recursos naturales de un país, no solo petróleo y minería, respetando la naturaleza en forma previsible y con mitigación, pero los recursos póngalos al servicio del desarrollo del pueblo ecuatoriano, del empleo y el progreso, Eso es lo soberano, lo estratégico".

También dijo que a la Asamblea Nacional no le queda de otra que implementar la decisión del pueblo. "Al legislador lo que le toca es implementar la decisión popular en forma urgente y ceñida a lo que dijo el pueblo".

Sobre las reelecciones, dijo que la diferencia entre él y el expresidente Rafael Correa es que este último forzó inconstitucionalmente una decisión jurídica para postularse, yo nunca lo he hecho y no lo voy a hacer.

"Si el Sí gana no podré ser candidato a alcalde, y no quiero ser candidato a alcalde; y si gana el No, que no crea que suceda, podría ser, pero no seré candidato porque no quiero. Yo de la actividad política, si entendemos a esta por preocuparse por el pueblo guayaquileño, ecuatoriano, por su bienestar, no me voy a retirar nunca...y para eso no es necesario tener canonjías públicas". (Ecuavisa)