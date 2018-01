Cynthia Viteri, excandidata presidencial

Jueves, 25 Enero 2018

La excandidata presidencial, Cynthia Viteri, por el Partido Social Cristiano (PSC), al comentar la consulta popular convocada por el Ejecutivo, dijo que escuchar al excanciler Ricardo Patiño defiendo el modelo exitoso de Guayaquil "suena a blasfemia en la boca del señor Patiño".

El modelo exitoso de Guayaquil liderado por el alcalde de Guayaquil que tanto combatieron parece ser que es su bandera de lucha en la pregunta dos de la consulta popular. Lo que no dice que sí hay reelección por dos ocasiones, lo que no hay es reelección indefinida para un mismo cargo.

Frente al cambio que plantea la consulta popular del Consejo de Participación de Ciudadana y Control Social (Cpccs), la política se preguntó cuál es la otra alternativa, acaso que ese Cpccs que ha permitido que nos roben todo siga en funciones.

Según Viteri, "lo que bombea el No (en la consulta), generado por una fracción de lo que antes fue Alianza País, el corazón del No es justamente esta pregunta, porque si sacan a las autoridades de control que guardaron silencio por años de los actos de corrupción, en donde los ladrones de este país e empacharon de robarle a la gente, mientras la ciudadanía no tiene medicinas para enfermedades catastróficas, sean descubiertos, sean señalados, ese es el verdadero objetivo".

Lo que les interesa es que no se descubra quienes fueron los ladrones que dejaron a la gente pobre sin empleo, sin medicina. (Ecuavisa)