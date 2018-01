El presidente Lenín Moreno en diálogo con periodistas

Detalles Publicado el Domingo, 21 Enero 2018

Lenín Moreno, presidente de la República

'Cambios paulatinos, no drásticos', es lo que dice que hará el presidente Lenín Moreno en materia de política económica. El mandatario descartó que después de la consulta popular se vaya a dar un 'paquetazo' económico, "no lo llevaremos a cabo porque no lo necesitamos".

Refirió que una de las recomendaciones recibidas por el foro de economistas, el miércoles pasado, fue la necesidad de los cambios, "si las cosas no han dado resultado, hay que cambiar, no podemos pretender obtener un resultado mejor haciendo exactamente lo mismo".

"Los cambios deben ser paulatinos, no pueden ser drásticos", apostilló.

Comentó que ya ha hecho un llamado a los ministros para que reduzcan en un 10-5 % sus presupuestos.

Refirió que la suma de pasivos y contingentes es de 69.000 millones de dólares, "es abultado, es fuerte, pero vamos a salir adelante", porque "estamos haciendo las cosas bien", hicimos una Ley de Reactivación Económica que está dando los resultados que nosotros esperábamos, con eso vamos a salir adelante".

El panel de entrevista lo compartieron Estéfani Espín, de Ecuavisa; Janeth Hinostroza, de Teleamazonas, y Eduardo Khalifé por los medios públicos.



Vicepresidenta socialista Que era una de las mejores ecuatorianas, íntegra, inteligente, con un pasado limpio, “es una socialista convencida, ha vivido como socialista toda su vida, y se ha formado como socialista toda su vida. Confío plenamente en ella”. “Es una de las mejores mujeres de la patria”. Refinería del Pacífico, ahora sí El presidente dijo que este primero de enero tendremos la primera ronda de los inversionistas para la Refinería del Pacífico. “La Refinería del pacífico, se hará sí una feliz realidad en la provincia de Manabí”. Quinto Poder, ni amigos ni partidarios No es verdad que se pasará de los amigos del exmandatario Rafael Correa a los amigos del presidente Lenín Moreno. Están -dijo- elaborando un conjunto de requisitos para que sean los mejores hombres de la patria quienes integren el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpcc). Moreno pidió a la ciudadanía que sugiera nombres, de ahí vamos a escoger a esas 21 personas que van a conformar las siete ternas. “No serán amigos, no serán partidarios, serán personas de trayectoria limpia, de reconocido prestigio profesional...”. Empleos, 500.000 en 4 años El mandatario recordó que los 250.000 empleos al año fue una propuesta de Guillermo Lasso, lo que él ofreció fue generar en cuatro años 500.000 empleos. El desempleo se ha reducido en aproximadamente 4 décimas de punto, ha pasado del 5,2 a 4,6 %. Seguridad Social, nuevo director Dijo que no permitirá que el Iess quiebre y menos que las pensiones jubilares disminuyan. Manifestó que una comisión determinará su hay "hueco" en el Iess, y el Estado deberá asumir el pago a partir del próximo año. "Ya tenemos el nombre de la persona que dirigirá el IESS, será una persona técnica. Aproximadamente el lunes o martes se dará más detalles". Apertura comercial con todos Lenín Moreno expresó que se deben refrescar las relaciones internacionales con todo el mundo, en el plano comercial debemos tener preferencia con aquellos países que les vendemos o compramos más. El mercado de la cuenca del Pacífico es una opción que hay que revisar, un acuerdo comercial con los Estados Unidos también lo es. Julian Assange, la canciller tomó la opción Dijo que dejó en manos de la canciller la solución de Julian Assange. "Dejé en libertad a la señora canciller para que tome la mejor opción que ella considere, y esta opción la tomó ella. Nos ha dado todas las explicaciones, incluso nos habló de la posibilidad de que con un rango diplomático a lo mejor se le permitiese salir y nos libremos definitivamente del problema, lastimosamente las cosas no siempre resultan como Cancillería lo había planificado, y el problema sigue latente".

Lenín Moreno, presidente (c), Janeth Hinostroza (i-c), Estéfani Espín (i) y Eduardo Khalifé (d)