Detalles Publicado el Jueves, 18 Enero 2018

El exvicepresidente León Roldós al comentar sobre la deuda pública, dijo que la transparencia de las cifras es esencial, pues a partir de ahí se puede diseñar qué se va a hacer en el Ecuador, de lo contrario estamos construyendo cifras sobre lodo, estiércol, y eso no puede continuar.

Roldós considera que se debe levantar la reserva o secreto de la información relacionada al endeudamiento externo, pues a pretexto de que es endeudamiento público no quieren dar información mientras no se extinga el crédito. "Eso es inaceptable, es amparar el engaño, amparar la manipulación, esto no es posible, el presidente (Lenín) Moreno tiene que levantar el secreto de todo el endeudamiento".

La información debe conocerse, tanto de los montos contratados, así como los gastos y comisiones. (Ecuavisa)